CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 8, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;48;N;6;62%

Arcata;Clear;51;N;10;87%

Auburn;Mostly clear;65;ESE;6;47%

Avalon;Clear;67;WSW;7;41%

Bakersfield;Clear;70;NNE;7;27%

Beale AFB;Clear;67;E;6;39%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;41%

Bishop;Mostly cloudy;64;NNW;6;19%

Blue Canyon;Clear;56;S;7;40%

Blythe;Clear;79;WSW;6;18%

Burbank;Clear;63;S;5;80%

Camarillo;Cloudy;61;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;62;N;2;84%

Campo;Clear;54;NE;6;56%

Carlsbad;Cloudy;58;Calm;0;86%

Chico;Mostly clear;68;Calm;0;32%

China Lake;Clear;76;SSE;9;12%

Chino;Clear;66;WSW;7;64%

Concord;Clear;67;SSE;7;43%

Corona;Clear;64;NW;5;67%

Crescent City;Clear;53;NNW;17;73%

Daggett-Barstow;Clear;78;WNW;14;18%

Edwards AFB;Mostly clear;67;SSW;13;24%

El Centro;Clear;77;WSW;9;26%

Eureka;Clear;51;NNW;11;89%

Fairfield;Clear;64;SSW;17;63%

Fresno;Clear;72;Calm;0;36%

Fullerton;Clear;64;W;3;83%

Hanford;Clear;61;Calm;0;72%

Hawthorne;Mostly cloudy;64;N;3;77%

Hayward;Clear;61;Calm;0;77%

Imperial;Clear;77;WSW;9;26%

Imperial Beach;Fog;66;Calm;0;83%

Lancaster;Clear;71;SW;9;20%

Lemoore Nas;Clear;67;WNW;10;33%

Lincoln;Partly cloudy;68;SE;7;39%

Livermore;Mostly clear;63;NW;3;46%

Lompoc;Cloudy;54;NW;3;100%

Long Beach;Clear;66;WNW;5;77%

Los Alamitos;Mostly clear;66;WNW;5;77%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;77%

Madera;Clear;62;Calm;0;64%

Mammoth;Clear;42;NNW;13;83%

Marysville;Clear;64;NNE;3;51%

Mather AFB;Mostly cloudy;64;SSE;8;42%

Merced;Mostly clear;62;Calm;0;49%

Merced (airport);Mostly clear;62;Calm;0;49%

Miramar Mcas;Clear;62;ENE;3;69%

Modesto;Mostly cloudy;66;Calm;0;53%

Moffett Nas;Clear;60;N;7;79%

Mojave;Clear;72;W;16;17%

Montague;Clear;48;N;22;56%

Monterey Rabr;Clear;60;SW;8;77%

Mount Shasta;Clear;47;N;6;63%

Napa County;Clear;60;S;8;86%

Needles;Clear;80;NNW;5;11%

North Island;Fog;66;Calm;0;93%

Oakland;Clear;57;W;6;85%

Oceanside;Cloudy;58;Calm;0;86%

Ontario;Clear;66;WSW;7;64%

Oroville;Clear;67;Calm;0;44%

Oxnard;Cloudy;62;N;5;83%

Palm Springs;Clear;86;NW;8;16%

Palmdale;Clear;71;SW;14;26%

Paso Robles;Clear;66;Calm;0;35%

Point Mugu;Mostly cloudy;60;WNW;3;89%

Porterville;Clear;62;S;5;57%

Ramona;Clear;55;Calm;0;46%

Redding;Clear;70;W;5;18%

Riverside;Clear;68;WSW;3;41%

Riverside March;Clear;64;Calm;0;36%

Sacramento;Mostly cloudy;67;S;6;46%

Sacramento International;Mostly cloudy;68;SSE;8;45%

Salinas;Clear;59;NNW;12;86%

San Bernardino;Clear;68;Calm;0;35%

San Carlos;Mostly clear;62;NW;7;71%

San Diego;Fog;66;Calm;0;93%

San Diego Brown;Partly cloudy;63;Calm;0;100%

San Diego Montgomery;Clear;67;Calm;0;78%

San Francisco;Clear;60;NNW;8;82%

San Jose;Partly cloudy;62;NW;8;80%

San Luis Obispo;Cloudy;54;Calm;0;92%

San Nicolas Island;Clear;59;W;8;96%

Sandberg;Clear;66;NW;16;17%

Santa Ana;Mostly clear;63;SSW;4;84%

Santa Barbara;Mostly cloudy;61;ENE;7;86%

Santa Maria;Showers;55;Calm;0;87%

Santa Monica;Mostly cloudy;64;SW;6;86%

Santa Rosa;Partly cloudy;59;W;5;71%

Santa Ynez;Clear;50;WSW;3;93%

Santee;Clear;61;Calm;0;72%

South Lake Tahoe;Clear;50;SSE;8;39%

Stockton;Mostly cloudy;70;W;7;22%

Thermal;Clear;71;NW;5;37%

Truckee-Tahoe;Clear;46;SW;7;39%

Twentynine Palms;Clear;75;N;7;16%

Ukiah;Clear;65;N;10;44%

Vacaville;Clear;65;Calm;0;54%

Van Nuys;Mostly clear;65;E;7;75%

Vandenberg AFB;Showers;52;NNW;3;100%

Victorville;Clear;64;SSW;9;40%

Visalia;Clear;63;ENE;3;57%

Watsonville;Showers;57;Calm;0;96%

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