CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, September 21, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;50;Calm;0;74%

Arcata;Partly cloudy;59;NNW;3;98%

Auburn;Mostly cloudy;67;Calm;0;64%

Avalon;Clear;74;NW;8;23%

Bakersfield;Clear;77;Calm;0;31%

Beale AFB;Clear;65;Calm;0;58%

Big Bear City;Clear;39;Calm;0;48%

Bishop;Clear;54;WNW;6;41%

Blue Canyon;Clear;57;ENE;5;63%

Blythe;Clear;78;N;4;13%

Burbank;Clear;76;WNW;5;34%

Camarillo;Clear;68;N;5;65%

Camp Pendleton;Clear;67;ENE;2;82%

Campo;Clear;59;NNE;3;25%

Carlsbad;Clear;63;Calm;0;83%

Chico;Clear;72;Calm;0;32%

China Lake;Clear;66;WSW;7;18%

Chino;Clear;72;WSW;4;55%

Concord;Clear;71;SE;5;43%

Corona;Clear;69;Calm;0;65%

Crescent City;Mostly cloudy;56;NNW;3;100%

Daggett-Barstow;Clear;74;SSW;5;11%

Edwards AFB;Clear;67;Calm;0;16%

El Centro;Clear;77;N;2;18%

Eureka;Mostly clear;60;NNW;4;92%

Fairfield;Clear;62;SSE;5;54%

Fresno;Clear;75;WNW;5;38%

Fullerton;Clear;73;SSE;3;65%

Hanford;Clear;66;WNW;3;56%

Hawthorne;Clear;71;ESE;5;70%

Hayward;Clear;69;Calm;0;60%

Imperial;Clear;77;N;2;18%

Imperial Beach;Clear;64;E;2;100%

Lancaster;Clear;61;NW;9;22%

Lemoore Nas;Clear;67;W;8;43%

Lincoln;Clear;59;Calm;0;76%

Livermore;Clear;70;Calm;0;43%

Lompoc;Clear;59;Calm;0;71%

Long Beach;Clear;73;SE;3;65%

Los Alamitos;Clear;73;SE;3;65%

Los Angeles;Clear;73;N;3;70%

Los Angeles Downtown;Clear;73;N;3;70%

Madera;Clear;66;N;3;58%

Mammoth;Clear;55;N;4;63%

Marysville;Clear;67;ENE;3;58%

Mather AFB;Clear;66;NW;2;61%

Merced;Clear;71;Calm;0;47%

Merced (airport);Clear;71;Calm;0;47%

Miramar Mcas;Clear;66;Calm;0;74%

Modesto;Clear;69;Calm;0;54%

Moffett Nas;Clear;67;SSW;5;64%

Mojave;Clear;64;NNW;9;25%

Montague;Clear;59;Calm;0;64%

Monterey Rabr;Clear;71;S;6;40%

Mount Shasta;Clear;50;Calm;0;86%

Napa County;Clear;65;SE;6;58%

Needles;Clear;79;WSW;6;11%

North Island;Mostly cloudy;69;NW;3;86%

Oakland;Clear;66;NW;5;73%

Oceanside;Clear;63;Calm;0;83%

Ontario;Clear;72;WSW;4;55%

Oroville;Clear;73;ENE;7;45%

Oxnard;Clear;67;NNE;3;78%

Palm Springs;Clear;83;NNW;6;19%

Palmdale;Clear;64;SSW;8;19%

Paso Robles;Clear;69;Calm;0;41%

Point Mugu;Mostly clear;65;N;8;80%

Porterville;Clear;71;WNW;3;46%

Ramona;Clear;61;Calm;0;72%

Redding;Clear;69;Calm;0;41%

Riverside;Clear;73;ENE;3;58%

Riverside March;Clear;72;W;3;44%

Sacramento;Clear;66;Calm;0;60%

Sacramento International;Clear;67;NW;6;54%

Salinas;Clear;68;W;6;52%

San Bernardino;Clear;76;Calm;0;36%

San Carlos;Clear;69;NW;6;54%

San Diego;Partly cloudy;69;NW;3;86%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;3;83%

San Diego Montgomery;Clear;69;WNW;3;75%

San Francisco;Clear;63;NW;7;78%

San Jose;Clear;71;WSW;5;48%

San Luis Obispo;Clear;64;Calm;0;49%

San Nicolas Island;Clear;65;W;12;82%

Sandberg;Clear;65;NNE;5;26%

Santa Ana;Clear;70;S;4;82%

Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;64;Calm;0;55%

Santa Monica;Clear;68;E;3;87%

Santa Rosa;Clear;62;S;3;69%

Santa Ynez;Clear;61;NE;3;54%

Santee;Clear;68;Calm;0;72%

South Lake Tahoe;Clear;43;Calm;0;79%

Stockton;Clear;75;WNW;9;38%

Thermal;Clear;70;WNW;3;40%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Clear;74;N;3;15%

Ukiah;Clear;68;NNW;3;43%

Vacaville;Clear;60;Calm;0;59%

Van Nuys;Clear;75;WNW;3;41%

Vandenberg AFB;Clear;57;Calm;0;79%

Victorville;Clear;60;WSW;5;24%

Visalia;Mostly clear;70;WNW;5;48%

Watsonville;Clear;64;NW;5;67%

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