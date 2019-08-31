CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 31, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;E;6;46%
Arcata;Clear;57;Calm;1;96%
Auburn;Clear;73;Calm;0;55%
Avalon;Clear;76;WNW;6;44%
Bakersfield;Clear;81;ENE;6;45%
Beale AFB;Clear;69;Calm;0;49%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;50%
Bishop;Clear;70;N;5;25%
Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;33%
Blythe;Clear;96;WSW;9;17%
Burbank;Clear;73;ESE;8;68%
Camarillo;Clear;66;Calm;0;81%
Camp Pendleton;Clear;68;NNE;2;89%
Campo;Clear;66;NE;5;67%
Carlsbad;Mostly clear;66;NNW;3;90%
Chico;Clear;75;Calm;0;35%
China Lake;Clear;87;SSW;12;20%
Chino;Mostly cloudy;74;SSE;5;63%
Concord;Clear;71;S;9;60%
Corona;Clear;70;Calm;0;78%
Crescent City;Clear;59;Calm;0;83%
Daggett-Barstow;Clear;87;W;13;22%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;16;28%
El Centro;Clear;93;WSW;9;23%
Eureka;Clear;57;Calm;0;89%
Fairfield;Clear;67;SW;17;72%
Fresno;Clear;83;NW;9;43%
Fullerton;Clear;73;WNW;3;75%
Hanford;Clear;81;NNW;10;50%
Hawthorne;Clear;71;Calm;0;78%
Hayward;Clear;64;Calm;0;83%
Imperial;Clear;93;WSW;9;23%
Imperial Beach;Clear;71;SSW;5;88%
Lancaster;Clear;79;WSW;14;34%
Lemoore Nas;Clear;79;NW;10;50%
Lincoln;Clear;66;Calm;0;67%
Livermore;Clear;65;NW;3;75%
Lompoc;Cloudy;60;NW;5;92%
Long Beach;Clear;74;Calm;0;66%
Los Alamitos;Clear;74;Calm;0;66%
Los Angeles;Clear;73;Calm;0;68%
Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;68%
Madera;Clear;70;W;5;70%
Mammoth;Clear;67;NNW;6;46%
Marysville;Clear;69;Calm;0;60%
Mather AFB;Clear;71;S;5;61%
Merced;Clear;73;W;5;58%
Merced (airport);Clear;73;W;5;58%
Miramar Mcas;Clear;69;W;3;80%
Modesto;Clear;76;NNW;8;48%
Moffett Nas;Clear;66;NNE;7;81%
Mojave;Clear;79;WSW;8;31%
Montague;Clear;71;N;5;45%
Monterey Rabr;Clear;63;N;6;80%
Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;59%
Napa County;Clear;64;S;6;89%
Needles;Clear;100;SW;13;9%
North Island;Clear;71;NW;3;89%
Oakland;Mostly clear;62;W;8;89%
Oceanside;Mostly clear;66;NNW;3;90%
Ontario;Mostly cloudy;74;SSE;5;63%
Oroville;Clear;74;Calm;0;47%
Oxnard;Clear;64;WNW;5;89%
Palm Springs;Clear;94;SSE;7;24%
Palmdale;Clear;81;SW;10;22%
Paso Robles;Clear;68;WNW;8;62%
Point Mugu;Clear;63;Calm;0;90%
Porterville;Clear;78;E;6;62%
Ramona;Clear;66;Calm;0;72%
Redding;Clear;78;N;5;30%
Riverside;Clear;75;W;3;59%
Riverside March;Clear;73;W;5;55%
Sacramento;Clear;70;SW;7;65%
Sacramento International;Clear;69;S;5;70%
Salinas;Clear;62;N;9;86%
San Bernardino;Clear;78;WSW;3;50%
San Carlos;Partly cloudy;62;NW;7;85%
San Diego;Clear;71;NW;3;89%
San Diego Brown;Clear;68;Calm;6;88%
San Diego Montgomery;Clear;70;WSW;3;87%
San Francisco;Mostly clear;63;WNW;9;85%
San Jose;Clear;64;NW;6;83%
San Luis Obispo;Cloudy;59;SW;3;89%
San Nicolas Island;Cloudy;64;WNW;21;95%
Sandberg;Clear;72;NW;15;37%
Santa Ana;Clear;70;SSW;5;84%
Santa Barbara;Clear;66;E;5;86%
Santa Maria;Cloudy;62;NNE;5;83%
Santa Monica;Clear;70;S;3;87%
Santa Rosa;Clear;64;Calm;0;80%
Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;93%
Santee;Clear;70;WNW;6;82%
South Lake Tahoe;Clear;54;S;3;69%
Stockton;Clear;74;WNW;8;47%
Thermal;Clear;100;NW;13;18%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;66%
Twentynine Palms;Clear;90;NW;7;21%
Ukiah;Clear;67;Calm;0;56%
Vacaville;Clear;69;Calm;0;62%
Van Nuys;Clear;76;E;7;59%
Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;9;98%
Victorville;Clear;75;SSW;8;41%
Visalia;Clear;79;WNW;6;59%
Watsonville;Clear;60;Calm;0;86%
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