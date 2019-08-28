CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Wednesday, August 28, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;63;Calm;0;42%

Arcata;Clear;60;NE;3;89%

Auburn;Clear;75;E;7;50%

Avalon;Fog;63;E;6;93%

Bakersfield;Clear;88;N;7;25%

Beale AFB;Clear;77;SE;6;48%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;54%

Bishop;Clear;68;NNW;6;35%

Blue Canyon;Clear;72;Calm;0;51%

Blythe;Clear;94;S;7;27%

Burbank;Mostly clear;70;ESE;8;81%

Camarillo;Clear;68;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Cloudy;67;S;3;90%

Campo;Clear;65;NE;5;62%

Carlsbad;Cloudy;70;SSW;8;78%

Chico;Clear;82;Calm;0;36%

China Lake;Clear;89;S;7;27%

Chino;Clear;71;SE;7;74%

Concord;Clear;73;S;7;37%

Corona;Clear;69;W;6;86%

Crescent City;Showers;57;S;7;96%

Daggett-Barstow;Clear;88;W;14;28%

Edwards AFB;Clear;82;SW;14;29%

El Centro;Clear;91;SW;6;31%

Eureka;Clear;58;E;5;95%

Fairfield;Mostly clear;64;SW;24;72%

Fresno;Clear;87;NW;10;24%

Fullerton;Cloudy;71;NNW;5;83%

Hanford;Clear;83;NNW;8;36%

Hawthorne;Cloudy;70;WSW;3;81%

Hayward;Clear;61;NW;6;83%

Imperial;Clear;91;SW;6;31%

Imperial Beach;Cloudy;68;WSW;4;86%

Lancaster;Clear;82;SW;12;33%

Lemoore Nas;Clear;79;NNW;8;40%

Lincoln;Clear;77;S;8;35%

Livermore;Clear;67;W;7;50%

Lompoc;Cloudy;59;WSW;6;93%

Long Beach;Clear;70;S;5;83%

Los Alamitos;Mostly cloudy;70;S;5;83%

Los Angeles;Mostly cloudy;70;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;70;Calm;0;83%

Madera;Clear;77;WNW;7;47%

Mammoth;Clear;72;SSE;3;28%

Marysville;Clear;78;SSE;10;44%

Mather AFB;Mostly clear;71;SE;8;52%

Merced;Clear;78;NNW;6;38%

Merced (airport);Clear;78;NNW;6;38%

Miramar Mcas;Cloudy;71;SSW;5;72%

Modesto;Clear;79;NNE;9;26%

Moffett Nas;Mostly clear;65;NNW;6;84%

Mojave;Clear;86;WNW;15;30%

Montague;Clear;74;SSE;5;32%

Monterey Rabr;Cloudy;62;WSW;6;83%

Mount Shasta;Clear;62;Calm;0;69%

Napa County;Clear;58;N;5;86%

Needles;Clear;100;SW;13;17%

North Island;Mostly cloudy;70;SE;5;81%

Oakland;Mostly cloudy;63;NW;8;77%

Oceanside;Cloudy;70;SSW;8;78%

Ontario;Clear;71;SE;7;74%

Oroville;Clear;82;N;5;48%

Oxnard;Clear;66;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;92;WNW;3;29%

Palmdale;Clear;85;SW;13;29%

Paso Robles;Clear;69;WSW;5;43%

Point Mugu;Clear;63;Calm;0;93%

Porterville;Clear;83;E;7;55%

Ramona;Clear;64;W;3;89%

Redding;Clear;81;NNE;6;52%

Riverside;Clear;71;W;8;72%

Riverside March;Clear;71;NW;5;66%

Sacramento;Clear;70;S;6;54%

Sacramento International;Clear;73;SE;13;47%

Salinas;Cloudy;61;WNW;8;89%

San Bernardino;Clear;74;WSW;5;58%

San Carlos;Partly cloudy;62;NW;9;82%

San Diego;Cloudy;70;SE;5;81%

San Diego Brown;Partly cloudy;67;Calm;6;84%

San Diego Montgomery;Cloudy;67;N;3;84%

San Francisco;Mostly clear;61;NW;9;79%

San Jose;Clear;65;NW;7;80%

San Luis Obispo;Cloudy;58;WNW;6;93%

San Nicolas Island;Partly cloudy;63;W;5;100%

Sandberg;Clear;74;WSW;8;44%

Santa Ana;Mostly cloudy;69;NNW;5;84%

Santa Barbara;Partly cloudy;63;SSE;5;93%

Santa Maria;Showers;61;Calm;0;82%

Santa Monica;Cloudy;68;Calm;0;93%

Santa Rosa;Mostly cloudy;58;SE;7;93%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%

Santee;Mostly cloudy;68;SW;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;57;Calm;0;68%

Stockton;Clear;80;W;9;21%

Thermal;Clear;95;N;8;27%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;87%

Twentynine Palms;Clear;89;N;7;29%

Ukiah;Clear;71;Calm;0;43%

Vacaville;Clear;76;SW;8;39%

Van Nuys;Mostly clear;72;ESE;5;75%

Vandenberg AFB;Showers;57;N;3;100%

Victorville;Clear;77;SW;8;46%

Visalia;Clear;83;NW;7;40%

Watsonville;Showers;59;WSW;3;96%

_____

Copyright 2019 AccuWeather