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FG FT Reb
SYRACUSE (16-14) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Strautmane 34 1-3 0-0 0-5 3 2 3
Finklea-Guity 20 6-9 3-4 2-4 0 3 15
Cooper 40 5-12 1-2 1-3 0 1 13
Engstler 26 5-8 0-0 1-7 2 1 13
Lewis 39 5-18 1-1 0-1 6 4 11
Djaldi-Tabdi 19 4-9 2-2 1-3 1 3 10
Fisher 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Colome 6 0-2 0-0 0-1 0 0 0
Washington 15 0-1 2-2 0-3 1 0 2
Team 0 0-0 0-0 2-5 0 0 0
Totals 200 26-62 9-11 7-32 13 14 67

Percentages: FG 41.935, FT .818.

3-Point Goals: 6-14, .429 (Engstler 3-4, Cooper 2-6, Strautmane 1-1, Lewis 0-2, Djaldi-Tabdi 0-1)

Blocked Shots: 10 (Strautmane 7, Finklea-Guity 1, Lewis 1, Djaldi-Tabdi 1)

Turnovers: 14 (Djaldi-Tabdi 4, Lewis 3, Strautmane 2, Cooper 2, Washington 2, Colome 1)

Steals: 8 (Cooper 3, Lewis 3, Finklea-Guity 1, Engstler 1)

Technical Fouls: None

FG FT Reb
VIRGINIA (13-17) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Jablonowski 37 4-8 4-5 3-10 0 1 12
Miller 26 0-5 1-2 1-4 0 2 1
Toi 23 2-8 0-0 1-1 2 2 6
Toussaint 31 5-14 0-0 1-5 3 4 12
Willoughby 37 3-12 6-6 4-12 2 3 13
Jefferson 3 0-1 0-0 2-2 0 0 0
Lawson 6 0-1 0-0 0-1 0 0 0
Horton 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kornegay-Lucas 23 3-8 0-0 0-2 0 3 6
Williams 11 0-2 0-0 1-2 1 2 0
Team 0 0-0 0-0 4-5 0 0 0
Totals 200 17-59 11-13 17-44 8 17 50

Percentages: FG 28.814, FT .846.

3-Point Goals: 5-16, .313 (Toi 2-6, Toussaint 2-4, Willoughby 1-2, Miller 0-1, Kornegay-Lucas 0-3)

Blocked Shots: 4 (Lawson 2, Jablonowski 1, Miller 1)

Turnovers: 26 (Jablonowski 7, Toussaint 5, Willoughby 5, Williams 5, Kornegay-Lucas 2, Miller 1, Team 1)

Steals: 3 (Jablonowski 1, Horton 1, Kornegay-Lucas 1)

Technical Fouls: None

Virginia 18 15 14 3 50
Syracuse 20 18 15 14 67

A_2,781

Officials_Joseph Vaszily, Carla Fountain, Billy Smith