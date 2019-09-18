THROUGH SEPTEMBER 17

BATTING
G AB R H BA
Rendon, WAS 137 518 113 171 .332
Yelich, MIL 130 489 100 161 .329
Marte, ARI 144 569 97 187 .329
Reynolds, PIT 127 466 83 150 .322
Blackmon, COL 132 551 108 176 .319
Newman, PIT 119 448 57 142 .317
McNeil, NYM 126 480 77 152 .317
Arenado, COL 148 559 98 175 .313
Bellinger, LAD 147 526 113 160 .304
Freeman, ATL 151 575 112 173 .301
HOME RUNS
Alonso, NYM 48
Suárez, CIN 47
Yelich, MIL 44
Bellinger, LAD 44
Arenado, COL 40
Acuña Jr., ATL 39
Freeman, ATL 38
Schwarber, CHC 37
Donaldson, ATL 37
Bell, PIT 37
RUNS BATTED IN
Rendon, WAS 119
Arenado, COL 117
Freeman, ATL 117
Bell, PIT 116
Escobar, ARI 115
Alonso, NYM 111
Bellinger, LAD 109
Soto, WAS 106
Harper, PHI 102
Suárez, CIN 101
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 37
Turner, WAS 33
Dyson, ARI 30
Yelich, MIL 30
Robles, WAS 26
Marte, PIT 25
Wong, STL 23
Margot, SD 20
Story, COL 20
Cain, MIL 17
Rosario, NYM 17
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .671
Bellinger, LAD .625
Rendon, WAS .622
Marte, ARI .592
Arenado, COL .590
Alonso, NYM .584
Blackmon, COL .579
Suárez, CIN .577
Bell, PIT .569
Soto, WAS .568
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .429
Rendon, WAS .414
Bellinger, LAD .408
Rizzo, CHC .404
Soto, WAS .402
Freeman, ATL .395
Marte, ARI .389
McNeil, NYM .386
Bryant, CHC .385
Reynolds, PIT .385
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 121
Bellinger, LAD 113
Rendon, WAS 113
Freeman, ATL 112
Blackmon, COL 108
Story, COL 107
Bryant, CHC 106
Soto, WAS 104
Yelich, MIL 100
Albies, ATL 98
Arenado, COL 98
HITS
Marte, ARI 187
Albies, ATL 178
Blackmon, COL 176
Arenado, COL 175
Freeman, ATL 173
Rendon, WAS 171
Acuña Jr., ATL 170
Rosario, NYM 166
Story, COL 165
Escobar, ARI 162
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 110
Grandal, MIL 99
Donaldson, ATL 96
Harper, PHI 95
Soto, WAS 95
Bellinger, LAD 92
Freeman, ATL 84
Muncy, LAD 84
Yelich, MIL 80
Belt, SF 79
DOUBLES
Rendon, WAS 43
Albies, ATL 42
Blackmon, COL 42
Seager, LAD 41
Báez, CHC 38
Bell, PIT 37
Reynolds, PIT 37
Marte, ARI 36
Pillar, SF 36
5 tied 35
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 9
Albies, ATL 8
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Ervin, CIN 7
Frazier, PIT 7
Rosario, NYM 7
Marte, PIT 6
Tatis Jr., SD 6
TOTAL BASES
Marte, ARI 337
Arenado, COL 330
Bellinger, LAD 329
Yelich, MIL 328
Freeman, ATL 325
Alonso, NYM 323
Rendon, WAS 322
Blackmon, COL 319
Escobar, ARI 315
Suárez, CIN 313
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 2.35
Soroka, ATL 2.57
deGrom, NYM 2.61
Scherzer, WAS 2.65
Gray, CIN 2.80
Kershaw, LAD 3.05
Flaherty, STL 3.05
Corbin, WAS 3.10
Buehler, LAD 3.15
Castillo, CIN 3.22
WON-LOST
Strasburg, WAS 17-6
Fried, ATL 16-6
Hudson, STL 16-7
Castillo, CIN 15-6
Kershaw, LAD 14-5
Buehler, LAD 13-3
Corbin, WAS 13-7
Quintana, CHC 13-8
Lester, CHC 13-10
Soroka, ATL 12-4
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 79
Kolarek, LAD 76
Chafin, ARI 73
Stammen, SD 72
Suero, WAS 72
Lorenzen, CIN 70
Estévez, COL 69
Báez, LAD 68
Ryan, CHC 68
Guerra, MIL 67
Miller, STL 67
Rodríguez, PIT 67
SAVES
Yates, SD 40
Hader, MIL 33
Smith, SF 33
Iglesias, CIN 32
Jansen, LAD 30
Doolittle, WAS 28
Vázquez, PIT 28
Neris, PHI 27
Díaz, NYM 25
Martínez, STL 20
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 206.0
Strasburg, WAS 196.0
Bumgarner, SF 195.2
Corbin, WAS 191.2
Nola, PHI 191.2
deGrom, NYM 190.0
Leake, ARI 184.1
Wheeler, NYM 180.1
Syndergaard, NYM 180.0
Alcantara, MIA 178.2
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 239
Strasburg, WAS 235
Corbin, WAS 224
Scherzer, WAS 222
Darvish, CHC 217
Nola, PHI 216
Ray, ARI 215
Castillo, CIN 211
Flaherty, STL 206
Buehler, LAD 202
COMPLETE GAMES
Alcantara, MIA 2
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
11 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 2
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1