THROUGH AUGUST 21

BATTING
G AB R H BA
McNeil, NYM 105 397 67 132 .332
Yelich, MIL 113 431 89 143 .332
Blackmon, COL 108 461 95 152 .330
Reynolds, PIT 103 360 66 117 .325
Rendon, WAS 112 427 90 138 .323
Marte, ARI 121 486 85 155 .319
Bellinger, LAD 123 445 100 141 .317
Freeman, ATL 127 490 99 149 .304
Dahl, COL 100 374 67 113 .302
Arenado, COL 124 474 81 143 .302
HOME RUNS
Bellinger, LAD 42
Yelich, MIL 41
Alonso, NYM 40
Acuña Jr., ATL 36
Suárez, CIN 34
Muncy, LAD 33
Freeman, ATL 33
Renfroe, SD 31
Bell, PIT 31
Moustakas, MIL 31
Arenado, COL 31
RUNS BATTED IN
Freeman, ATL 102
Rendon, WAS 100
Bellinger, LAD 100
Escobar, ARI 100
Bell, PIT 99
Alonso, NYM 97
Arenado, COL 96
Harper, PHI 92
Yelich, MIL 89
Muncy, LAD 87
Acuña Jr., ATL 87
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 29
Dyson, ARI 27
Turner, WAS 26
Yelich, MIL 24
Marte, PIT 22
Robles, WAS 19
Story, COL 18
Margot, SD 17
Wong, STL 17
Tatis Jr., SD 16
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .689
Bellinger, LAD .667
Blackmon, COL .610
Rendon, WAS .607
Alonso, NYM .598
Bell, PIT .579
Marte, ARI .574
Freeman, ATL .571
Story, COL .570
Arenado, COL .557
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .424
Bellinger, LAD .414
Rendon, WAS .402
Rizzo, CHC .402
McNeil, NYM .400
Soto, WAS .399
Reynolds, PIT .397
Freeman, ATL .396
Bryant, CHC .385
Donaldson, ATL .384
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 106
Bellinger, LAD 100
Freeman, ATL 99
Blackmon, COL 95
Story, COL 93
Bryant, CHC 91
Rendon, WAS 90
Yelich, MIL 89
Eaton, WAS 86
Muncy, LAD 86
HITS
Marte, ARI 155
Acuña Jr., ATL 153
Blackmon, COL 152
Freeman, ATL 149
Albies, ATL 148
Arenado, COL 143
Yelich, MIL 143
Bellinger, LAD 141
Báez, CHC 141
Hosmer, SD 140
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 96
Harper, PHI 85
Soto, WAS 79
Donaldson, ATL 77
Muncy, LAD 77
Grandal, MIL 76
Bellinger, LAD 74
Belt, SF 71
Freeman, ATL 71
Conforto, NYM 65
DOUBLES
Bell, PIT 37
Seager, LAD 35
Blackmon, COL 34
Báez, CHC 34
Rendon, WAS 34
Albies, ATL 33
Anderson, MIA 33
Story, COL 33
Bryant, CHC 32
Harper, PHI 31
McNeil, NYM 31
Pillar, SF 31
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 8
Albies, ATL 7
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Rosario, NYM 7
Tatis Jr., SD 6
Dahl, COL 5
Ervin, CIN 5
Marte, PIT 5
Story, COL 5
Tapia, COL 5
TOTAL BASES
Bellinger, LAD 297
Yelich, MIL 297
Blackmon, COL 281
Acuña Jr., ATL 280
Freeman, ATL 280
Marte, ARI 279
Alonso, NYM 272
Báez, CHC 267
Arenado, COL 264
Story, COL 264
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 1.64
Soroka, ATL 2.41
Scherzer, WAS 2.41
deGrom, NYM 2.61
Kershaw, LAD 2.71
Gray, CIN 2.92
Castillo, CIN 3.04
Buehler, LAD 3.16
Corbin, WAS 3.17
Hendricks, CHC 3.37
WON-LOST
Strasburg, WAS 15-5
Fried, ATL 14-4
Kershaw, LAD 13-2
Nola, PHI 12-3
Ryu, LAD 12-3
Castillo, CIN 12-5
Márquez, COL 12-5
Hudson, STL 12-6
Woodruff, MIL 11-3
Quintana, CHC 11-7
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 68
Kolarek, LAD 61
Stammen, SD 61
Chafin, ARI 60
Lorenzen, CIN 60
Suero, WAS 58
Báez, LAD 57
Guerra, MIL 57
Liriano, PIT 57
López, ARI 57
Miller, STL 57
SAVES
Yates, SD 36
Smith, SF 29
Doolittle, WAS 28
Iglesias, CIN 26
Jansen, LAD 26
Díaz, NYM 25
Hader, MIL 25
Neris, PHI 23
Vázquez, PIT 22
Jackson, ATL 18
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 179.2
Márquez, COL 168.0
Strasburg, WAS 165.0
Bumgarner, SF 164.2
Corbin, WAS 161.2
Nola, PHI 161.1
Leake, ARI 158.1
deGrom, NYM 155.0
Castillo, CIN 154.0
Syndergaard, NYM 154.0
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 194
Strasburg, WAS 191
Scherzer, WAS 189
Ray, ARI 187
Corbin, WAS 184
Nola, PHI 180
Castillo, CIN 179
Darvish, CHC 176
Buehler, LAD 174
Márquez, COL 171
COMPLETE GAMES
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
12 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 1
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1