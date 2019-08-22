National League Leaders
Published
THROUGH AUGUST 21
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|McNeil, NYM
|105
|397
|67
|132
|.332
|Yelich, MIL
|113
|431
|89
|143
|.332
|Blackmon, COL
|108
|461
|95
|152
|.330
|Reynolds, PIT
|103
|360
|66
|117
|.325
|Rendon, WAS
|112
|427
|90
|138
|.323
|Marte, ARI
|121
|486
|85
|155
|.319
|Bellinger, LAD
|123
|445
|100
|141
|.317
|Freeman, ATL
|127
|490
|99
|149
|.304
|Dahl, COL
|100
|374
|67
|113
|.302
|Arenado, COL
|124
|474
|81
|143
|.302
RUNS BATTED IN
|Bellinger, LAD
|42
|Yelich, MIL
|41
|Alonso, NYM
|40
|Acuña Jr., ATL
|36
|Suárez, CIN
|34
|Muncy, LAD
|33
|Freeman, ATL
|33
|Renfroe, SD
|31
|Bell, PIT
|31
|Moustakas, MIL
|31
|Arenado, COL
|31
STOLEN BASES
|Freeman, ATL
|102
|Rendon, WAS
|100
|Bellinger, LAD
|100
|Escobar, ARI
|100
|Bell, PIT
|99
|Alonso, NYM
|97
|Arenado, COL
|96
|Harper, PHI
|92
|Yelich, MIL
|89
|Muncy, LAD
|87
|Acuña Jr., ATL
|87
SLUGGING PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|29
|Dyson, ARI
|27
|Turner, WAS
|26
|Yelich, MIL
|24
|Marte, PIT
|22
|Robles, WAS
|19
|Story, COL
|18
|Margot, SD
|17
|Wong, STL
|17
|Tatis Jr., SD
|16
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.689
|Bellinger, LAD
|.667
|Blackmon, COL
|.610
|Rendon, WAS
|.607
|Alonso, NYM
|.598
|Bell, PIT
|.579
|Marte, ARI
|.574
|Freeman, ATL
|.571
|Story, COL
|.570
|Arenado, COL
|.557
RUNS SCORED
|Yelich, MIL
|.424
|Bellinger, LAD
|.414
|Rendon, WAS
|.402
|Rizzo, CHC
|.402
|McNeil, NYM
|.400
|Soto, WAS
|.399
|Reynolds, PIT
|.397
|Freeman, ATL
|.396
|Bryant, CHC
|.385
|Donaldson, ATL
|.384
HITS
|Acuña Jr., ATL
|106
|Bellinger, LAD
|100
|Freeman, ATL
|99
|Blackmon, COL
|95
|Story, COL
|93
|Bryant, CHC
|91
|Rendon, WAS
|90
|Yelich, MIL
|89
|Eaton, WAS
|86
|Muncy, LAD
|86
BASES ON BALLS
|Marte, ARI
|155
|Acuña Jr., ATL
|153
|Blackmon, COL
|152
|Freeman, ATL
|149
|Albies, ATL
|148
|Arenado, COL
|143
|Yelich, MIL
|143
|Bellinger, LAD
|141
|Báez, CHC
|141
|Hosmer, SD
|140
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|96
|Harper, PHI
|85
|Soto, WAS
|79
|Donaldson, ATL
|77
|Muncy, LAD
|77
|Grandal, MIL
|76
|Bellinger, LAD
|74
|Belt, SF
|71
|Freeman, ATL
|71
|Conforto, NYM
|65
TRIPLES
|Bell, PIT
|37
|Seager, LAD
|35
|Blackmon, COL
|34
|Báez, CHC
|34
|Rendon, WAS
|34
|Albies, ATL
|33
|Anderson, MIA
|33
|Story, COL
|33
|Bryant, CHC
|32
|Harper, PHI
|31
|McNeil, NYM
|31
|Pillar, SF
|31
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|10
|Marte, ARI
|8
|Albies, ATL
|7
|Blackmon, COL
|7
|Eaton, WAS
|7
|Rosario, NYM
|7
|Tatis Jr., SD
|6
|Dahl, COL
|5
|Ervin, CIN
|5
|Marte, PIT
|5
|Story, COL
|5
|Tapia, COL
|5
EARNED RUN AVERAGE
|Bellinger, LAD
|297
|Yelich, MIL
|297
|Blackmon, COL
|281
|Acuña Jr., ATL
|280
|Freeman, ATL
|280
|Marte, ARI
|279
|Alonso, NYM
|272
|Báez, CHC
|267
|Arenado, COL
|264
|Story, COL
|264
WON-LOST
|Ryu, LAD
|1.64
|Soroka, ATL
|2.41
|Scherzer, WAS
|2.41
|deGrom, NYM
|2.61
|Kershaw, LAD
|2.71
|Gray, CIN
|2.92
|Castillo, CIN
|3.04
|Buehler, LAD
|3.16
|Corbin, WAS
|3.17
|Hendricks, CHC
|3.37
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|15-5
|Fried, ATL
|14-4
|Kershaw, LAD
|13-2
|Nola, PHI
|12-3
|Ryu, LAD
|12-3
|Castillo, CIN
|12-5
|Márquez, COL
|12-5
|Hudson, STL
|12-6
|Woodruff, MIL
|11-3
|Quintana, CHC
|11-7
SAVES
|Claudio, MIL
|68
|Kolarek, LAD
|61
|Stammen, SD
|61
|Chafin, ARI
|60
|Lorenzen, CIN
|60
|Suero, WAS
|58
|Báez, LAD
|57
|Guerra, MIL
|57
|Liriano, PIT
|57
|López, ARI
|57
|Miller, STL
|57
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|36
|Smith, SF
|29
|Doolittle, WAS
|28
|Iglesias, CIN
|26
|Jansen, LAD
|26
|Díaz, NYM
|25
|Hader, MIL
|25
|Neris, PHI
|23
|Vázquez, PIT
|22
|Jackson, ATL
|18
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|179.2
|Márquez, COL
|168.0
|Strasburg, WAS
|165.0
|Bumgarner, SF
|164.2
|Corbin, WAS
|161.2
|Nola, PHI
|161.1
|Leake, ARI
|158.1
|deGrom, NYM
|155.0
|Castillo, CIN
|154.0
|Syndergaard, NYM
|154.0
COMPLETE GAMES
|deGrom, NYM
|194
|Strasburg, WAS
|191
|Scherzer, WAS
|189
|Ray, ARI
|187
|Corbin, WAS
|184
|Nola, PHI
|180
|Castillo, CIN
|179
|Darvish, CHC
|176
|Buehler, LAD
|174
|Márquez, COL
|171
SHUTOUTS
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|12 tied
|1
|Alcantara, MIA
|1
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1