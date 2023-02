SAN DIEGO (AP) — El astro Manny Machado alcanzó un acuerdo para firmar un nuevo contrato de 350 millones de dólares y 11 años que mantendrá al dominicano con los Padres de San Diego hasta 2023, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

La fuente habló el domingo con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada, ya que que Machado aún deberá cumplir con un reconocimiento médico para que el acuerdo quede oficializado.