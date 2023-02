Fuente AP: MLB forma grupo, evaluará derechos de transmisión

NUEVA YORK (AP) — Debido a la preocupación por la posible bancarrota de la empresa que tiene los derechos de transmisión local de 14 de los 30 equipos de la Major League Baseball, la liga formó un nuevo grupo económico que se reunirá la próxima semana durante la reunión de dueños en Palm Beach, Florida.

La existencia del comité fue dada a conocer a The Associated Press por una persona que tiene conocimiento de la planeación y que habló en condición de anonimato debido a que no se ha hecho el anuncio.