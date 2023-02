El alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James podría perderse varias semanas con una lesión en el pie derecho, dijo el lunes una persona que tiene conocimiento de la situación.

No se conoce la extensión completa de la lesión y necesitan aún más pruebas, indicó la persona quien habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que ni James, ni los Lakers han anunciado una larga ausencia.