Florida Gulf Coast 74, Washington St. 63

|FG
|FT
|Reb
|FLORIDA GULF COAST (33-3)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Carter
|35
|10-13
|3-5
|1-6
|1
|2
|24
|List
|26
|1-2
|0-0
|2-7
|3
|4
|2
|Morehouse
|36
|7-16
|1-1
|1-3
|2
|1
|16
|Stiles
|17
|1-2
|2-4
|0-0
|2
|1
|4
|Winston
|34
|2-9
|1-2
|0-3
|3
|1
|5
|Ezeudu
|7
|0-1
|0-0
|0-5
|0
|0
|0
|Adams
|13
|6-8
|0-1
|0-1
|0
|2
|12
|Antenucci
|25
|3-3
|2-2
|1-1
|0
|4
|11
|Bartram
|5
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Webb
|2
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Team
|0
|0-0
|0-0
|0-1
|0
|0
|0
|Totals
|200
|30-54
|9-15
|5-27
|11
|15
|74
Percentages: FG 55.556, FT .600.