American League Leaders

THROUGH APRIL 24 BATTING G AB R H BA Chapman, TOR 22 83 14 30 .361 Arozarena, TB 22 85 18 30 .353 Guerrero Jr., TOR 23 90 17 30 .333 Trout, LAA 20 76 15 25 .329 Bichette, TOR 23 98 13 32 .327 Dub\u00f3n, HOU 19 80 17 26 .325 Kelenic, SEA 20 69 10 22 .319 Verdugo, BOS 24 94 19 30 .319 Franco, TB 22 88 13 28 .318 D\u00edaz, TB 21 80 19 25 .313 ___ HOME RUNS Devers, BOS 9 Garc\u00eda, TEX 7 Gallo, MIN 6 Lowe, TB 6 Kelenic, SEA 6 Alvarez, HOU 6 D\u00edaz, TB 6 Judge, NYY 6 Renfroe, LAA 6 Mountcastle, BAL 6 ___ RUNS BATTED IN Garc\u00eda, TEX 28 Alvarez, HOU 27 Arozarena, TB 24 Devers, BOS 23 Semien, TEX 21 Mountcastle, BAL 20 Tucker, HOU 18 Chapman, TOR 18 Renfroe, LAA 18 Heim, TEX 16 Lowe, TB 16 Vaughn, CHW 16 Ram\u00edrez, CLE 16 ___ STOLEN BASES Mullins, BAL 9 Mateo, BAL 8 Volpe, NYY 8 Straw, CLE 7 Gim\u00e9nez, CLE 6 Pe\u00f1a, HOU 6 8 tied 5 ___ SLUGGING PERCENTAGE Chapman, TOR .675 Kelenic, SEA .667 Trout, LAA .632 Devers, BOS .617 Arozarena, TB .600 Franco, TB .580 D\u00edaz, TB .575 Renfroe, LAA .560 Hays, BAL .549 Rizzo, NYY .538 ___ ON-BASE PERCENTAGE Trout, LAA .440 Chapman, TOR .430 Arozarena, TB .418 Rutschman, BAL .416 Guerrero Jr., TOR .413 Tucker, HOU .412 D\u00edaz, TB .404 Rizzo, NYY .394 Pasquantino, KC .391 Torres, NYY .391 ___ RUNS SCORED Semien, TEX 21 D\u00edaz, TB 19 Garc\u00eda, TEX 19 Verdugo, BOS 19 Arozarena, TB 18 Devers, BOS 18 Gim\u00e9nez, CLE 18 Dub\u00f3n, HOU 17 France, SEA 17 Guerrero Jr., TOR 17 Hern\u00e1ndez, BOS 17 Lowe, TB 17 Rodr\u00edguez, SEA 17 ___ HITS Bichette, TOR 32 Arozarena, TB 30 Chapman, TOR 30 Guerrero Jr., TOR 30 Verdugo, BOS 30 Franco, TB 28 Dub\u00f3n, HOU 26 Semien, TEX 26 D\u00edaz, TB 25 France, SEA 25 Hays, BAL 25 Trout, LAA 25 Turner, BOS 25 ___ BASES ON BALLS Rutschman, BAL 18 Bregman, HOU 17 Torres, NYY 17 Tucker, HOU 17 Crawford, SEA 15 Henderson, BAL 15 Mullins, BAL 15 Bell, CLE 14 Kwan, CLE 14 Volpe, NYY 14 ___ DOUBLES Chapman, TOR 11 Franco, TB 11 France, SEA 9 Vaughn, CHW 9 Bell, CLE 8 Trout, LAA 8 8 tied 7 ___ TRIPLES Greene, DET 2 Rosario, CLE 2 Witt Jr., KC 2 21 tied 1 ___ TOTAL BASES Devers, BOS 58 Chapman, TOR 56 Arozarena, TB 51 Franco, TB 51 Bichette, TOR 49 Trout, LAA 48 Guerrero Jr., TOR 47 Renfroe, LAA 47 D\u00edaz, TB 46 Kelenic, SEA 46 ___ EARNED RUN AVERAGE Gray, MIN 0.62 Ohtani, LAA 0.64 Cole, NYY 0.79 Castillo, SEA 1.52 McClanahan, TB 1.86 Rasmussen, TB 2.02 Valdez, HOU 2.25 Rodriguez, DET 2.32 Wells, BAL 2.70 Cease, CHW 2.73 ___ WON-LOST Cole, NYY 4-0 Gibson, BAL 4-0 McClanahan, TB 4-0 Ryan, MIN 4-0 Bradley, TB 3-0 Cortes, NYY 3-0 Eflin, TB 3-0 Gray, MIN 3-0 Houck, BOS 3-0 Kikuchi, TOR 3-0 Ohtani, LAA 3-0 ___ GAMES PITCHED Brasier, BOS 13 Karinchak, CLE 13 Abreu, HOU 12 Baker, BAL 12 Brash, SEA 12 Clase, CLE 12 Lambert, CHW 12 Sewald, SEA 12 16 tied 11 ___ SAVES Romano, TOR 8 Clase, CLE 7 Sewald, SEA 6 Bautista, BAL 5 Duran, MIN 5 Jansen, BOS 5 Holmes, NYY 4 Quijada, LAA 4 Est\u00e9vez, LAA 3 Fairbanks, TB 3 L\u00f3pez, CHW 3 ___ INNINGS PITCHED Cole, NYY 34.0 Valdez, HOU 32.0 Gausman, TOR 31.2 Lyles, KC 31.1 Rodriguez, DET 31.0 Bieber, CLE 30.2 Gibson, BAL 30.0 L\u00f3pez, MIN 30.0 Castillo, SEA 29.2 Gray, MIN 29.0 ___ STRIKEOUTS deGrom, TEX 43 Gausman, TOR 41 L\u00f3pez, MIN 39 Ohtani, LAA 38 McClanahan, TB 37 Cole, NYY 36 Castillo, SEA 34 Cease, CHW 34 Gray, MIN 34 Valdez, HOU 34 ___ COMPLETE GAMES Cole, NYY 1 ___ SHUTOUTS Cole, NYY 1