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Sports

WEBER ST. 70, UTAH VALLEY 62

FG FT Reb
UTAH VALLEY Min M-A M-A O-T A PF PTS
Cole 12 0-2 0-0 0-1 0 3 0
Aimaq 36 7-14 4-12 7-20 0 4 18
Brinson 10 0-3 0-0 0-2 0 3 0
Overton 37 7-17 5-8 0-2 2 4 19
Woodbury 36 1-5 0-0 1-4 3 2 3
Nield 18 1-2 3-7 0-2 0 2 6
Darthard 17 2-4 0-0 1-1 1 1 4
Fuller 14 1-2 0-0 1-2 1 1 2
McClanahan 13 4-6 0-0 1-1 0 1 10
Leifson 7 0-1 0-0 0-1 0 1 0
Totals 200 23-56 12-27 11-36 7 22 62

Percentages: FG .411, FT .444.

3-Point Goals: 4-16, .250 (McClanahan 2-3, Nield 1-2, Woodbury 1-3, Cole 0-1, Leifson 0-1, Brinson 0-2, Darthard 0-2, Overton 0-2).

Team Rebounds: 0. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 6 (Aimaq 3, Woodbury 2, Cole).

Turnovers: 15 (Aimaq 4, Overton 3, Cole 2, Woodbury 2, Brinson, Leifson, McClanahan, Nield).

Steals: 8 (Woodbury 4, Fuller 2, Aimaq, Nield).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
WEBER ST. Min M-A M-A O-T A PF PTS
Bassett 18 3-6 3-4 0-5 0 4 9
Carlson 21 3-9 3-3 2-9 0 4 10
I.Brown 25 2-6 7-8 0-3 1 4 12
Jawara 35 5-8 2-2 0-1 3 3 14
Porter 33 3-7 2-3 0-4 1 2 9
Kozak 24 3-7 0-0 0-1 3 1 7
Jones 19 1-3 1-2 1-3 0 1 4
Cunningham 16 0-1 0-0 0-1 0 1 0
Nzekwesi 9 2-5 0-1 2-4 0 1 5
Totals 200 22-52 18-23 5-31 8 21 70

Percentages: FG .423, FT .783.

3-Point Goals: 8-28, .286 (Jawara 2-4, Jones 1-2, I.Brown 1-3, Nzekwesi 1-3, Porter 1-3, Carlson 1-5, Kozak 1-5, Cunningham 0-1, Bassett 0-2).

Team Rebounds: 0. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (Kozak 3, Carlson).

Turnovers: 16 (Jawara 4, Porter 4, Carlson 3, I.Brown 2, Bassett, Cunningham, Jones).

Steals: 5 (Porter 3, Bassett, Jones).

Technical Fouls: None.

Utah Valley 30 32 62
Weber St. 30 40 70

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