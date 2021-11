First Period_1, Boston, Hall 3 (Bergeron, Marchand), 8:37 (pp). 2, Toronto, Tavares 5 (Marner, Rielly), 12:21. Penalties_Clifton, BOS (Roughing), 5:18; Muzzin, TOR (Delay of Game), 8:23.

Second Period_3, Toronto, Matthews 4 (Marner), 14:59 (pp). 4, Toronto, Matthews 5 (Marner, Rielly), 18:54 (pp). Penalties_Toronto bench, served by Tavares (Too Many Men on the Ice), 0:40; Pastrnak, BOS (Boarding), 7:34; Grzelcyk, BOS (High Sticking), 14:35; Marchand, BOS (High Sticking), 18:03.

Third Period_5, Toronto, Tavares 6 (Nylander, Sandin), 2:53. 6, Boston, Pastrnak 3 (Marchand), 8:29. 7, Toronto, Marner 3 (Tavares, Kerfoot), 19:17 (en). Penalties_Tavares, TOR (Hooking), 0:32; Bunting, TOR (Tripping), 15:44.

Shots on Goal_Boston 13-8-23_44. Toronto 9-18-9_36.

Power-play opportunities_Boston 1 of 4; Toronto 2 of 4.

Goalies_Boston, Ullmark 3-2-0 (35 shots-31 saves). Toronto, Campbell 6-2-1 (44-42).

A_19,077 (18,819). T_2:53.

Referees_Eric Furlatt, Ian Walsh. Linesmen_Shandor Alphonso, David Brisebois.