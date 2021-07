MADRID (AP) — Jesús Tortosa, una de las grandes figuras mundiales del taekwondo, estaba listo para empacar y viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Llevaba cinco años preparándose y se había clasificado a la justa. Pero en lugar de ir a Japón como parte de la delegación española, está de vacaciones en la República Dominicana, tras ser excluido del equipo español por la federación local de taekwondo.

Si bien figura segundo en la clasificación mundial y cuarto en la olímpica, la federación escogió a otro por “razones técnicas”.

Tortosa, quien dice que la decisión fue política porque su padre se opuso al actual presidente de la federación en elecciones recientes, es uno de varios deportistas que se clasificaron a los Juegos pero no podrán participar porque las autoridades de sus países los excluyeron de sus equipos.

Hay casos parecidos en el equipo inglés de bádminton y en el de esgrima ruso. Dos escaladores japoneses, por su parte, fueron incluidos en el equipo gracias a un fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte.

El clavadista Randal Willars se daba como clasificado a Tokio, luego que en mayo obtuvo dos medallas de plata en la Copa del Mundo que se disputó en la misma capital japonesa. Pero los dirigentes adjudicaron las plazas en base a los resultados de un control técnico y no la competencia y trayectoria previa.

“Me voy de vacaciones porque no quiero ver nada relacionado con los juegos”, declaró Tortosa, de 23 años, a The Associated Press el martes, horas antes de tomar un avión hacia la República Dominicana y a tres días de la inauguración oficial de la competencia. “Quiero desconectarme totalmente. Fue una gran decepción el que me hayan sacado del equipo después de que me preparé por tanto tiempo”.

Dijo que la decisión lo tomó por sorpresa. Se la comunicaron al día siguiente de vacunarse contra el COVID-19 previo al viaje a Japón. Desde entonces ha criticado abiertamente a la federación. Decenas de personas lo acompañaron en una protesta el mes pasado.

“Eres uno de los cuatro mejores del mundo, algo que no muchos consiguen, y resulta que te dejan afuera como parte de un plan premeditado”, se quejó Tortosa, quien hizo varias gestiones para tratar de revertir la decisión, sin conseguir que los procesos se completasen a tiempo para los Juegos.

Cree que lo dejaron afuera porque su padre se opuso al actual presidente. Indicó que su padre es un extécnico que fue despedido por la federación hace varios años y luego ganó una demanda contra la federación por cuestiones laborales.

La federación asegura que su decisión responde exclusivamente a los méritos deportivos de sus deportistas y que considera que Adrián Vicente, quien reemplazó a Tortosa, tiene más posibilidades de ganar una medalla.

Vicente, de 22 años, no figura entre los 10 primeros del ránking en la división de 58 kilos. Fue subcampeón europeo este año, pero perdió con Tortosa la última vez que se midieron, en una justa en Estados Unidos, el año pasado.

El esgrimista ruso Alexey Cheremisinov, número diez del mundo y número uno de Rusia en florete, no fue seleccionado por su federación, que incluyó a esgrimistas que figuran 23ro, 36to, 46to y 124mo en la clasificación mundial. El técnico Ilgar Mamedov declaró a la agencia RIA Novosti que Cheremisinov no había hecho el tipo de entrenamiento indicado y que no se había cuidado, por lo que eligió a gente más joven.

Chris Langridge y Marcus Ellis, por su parte, medalla de bronce en el dobles en los Juegos de Río de Janeiro del 2016, tampoco fueron incluidos en el equipo inglés de bádminton. La federación optó por Ben Lane y Sean Vendy a pesar de que están ranqueados más abajo. Ellis competirá en el dobles mixto.

Dos escaladores japoneses, Kai Harada y Miho Nonaka, no fueron incluidos inicialmente en el equipo, pero el Tribunal de Arbitraje del Deporte revirtió esa decisión. Irónicamente, fue la misma federación japonesa de ese deporte la que acudió al tribunal.

Hay también casos de deportistas que figuran alto en la clasificación mundial pero que quedaron afuera porque sus países usan pruebas clasificatorias para armar sus equipos.

El keniano Timothy Cheruiyot, campeón mundial de los 1.500 metros y quien tenía el mejor tiempo del año, por ejemplo, no fue incluido en el equipo keniano porque no quedó entre los tres primeros en la prueba clasificatoria. Pero fue incorporado cuando uno de los tres clasificados fue excluido por dopaje.

Tortosa, quien terminó quinto en Río 2016 a los 19 años, dijo que podría cambiar de nacionalidad para ver si puede ir a los Juegos de 2024 en París.

“Veré cuáles son mis opciones”, manifestó. “En este momento, lo único que quiero es irme y desconectarme de todo”.

___

James Ellingworth, Gerald Imray, Eric Núñez (en Tokio) y Foster Niumata (Londres) colaboraron en este despacho.

___

Tales Azzoni está en Twitter: http://twitter.com/tazzoni