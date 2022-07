Texas 9, Minnesota 7

DP_Minnesota 1, Texas 1. LOB_Minnesota 5, Texas 7. 2B_Correa (13), Buxton (11), Urshela (14), Culberson (2). 3B_Semien (2). HR_Miranda (7), Sánchez (10), Calhoun (11), Semien (11), Seager (18). S_Smith (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Smeltzer 3 1-3 8 7 7 3 2 Jax 2-3 0 0 0 1 1 Duffey 1 1 0 0 1 1 Megill 2 0 0 0 0 3 Duran L,0-3 1 3 2 2 1 0

Texas Pérez 6 7 6 6 1 5 Leclerc H,1 1 0 0 0 1 0 Santana BS,1-3 2-3 2 1 1 1 1 Moore W,4-2 1-3 0 0 0 0 0 Martin S,2-3 1 0 0 0 0 0

HBP_Pérez (Gordon).

Umpires_Home, James Hoye; First, Alex MacKay; Second, Angel Hernandez; Third, Adam Hamari.

T_3:19. A_35,427 (40,300).