Texas 7, L.A. Angels 4

LOB_Texas 7, Los Angeles 6. HR_García (3), Lowe (5), Trout (6), Ohtani (5), Upton (4), J.Iglesias (1). SF_Heim (1).

IP H R ER BB SO

Texas Foltynewicz 6 7 3 3 0 6 King W,2-0 1 2 0 0 0 0 Rodríguez H,2 1 0 0 0 0 2 Kennedy 1 1 1 1 0 0

Los Angeles Quintana 5 2 1 1 4 8 Rodriguez H,1 2 1-3 1 1 1 1 4 Mayers L,1-1 BS,1-2 0 2 3 3 1 0 Watson 2-3 0 0 0 0 0 Guerra 1 1 2 2 3 0

Mayers pitched to 3 batters in the 8th.

HBP_King (Ohtani).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Mark Carlson; Second, Chris Segal; Third, Brennan Miller.

T_3:20. A_9,207 (45,517).