Texas 7, Cleveland 3

DP_Texas 2, Cleveland 1. LOB_Texas 9, Cleveland 4. 2B_García (19), Lowe (17). HR_Lowe (13), Peters (4), Johnson (4), Chang (4). SB_Solak (5). SF_Reyes (2).

IP H R ER BB SO

Texas Hearn W,3-4 5 5 3 3 2 6 Evans H,2 1 1 0 0 1 0 Sborz H,6 1 0 0 0 0 0 Cotton H,1 1 0 0 0 0 1 B.Martin 1 0 0 0 0 0

Cleveland Morgan L,2-6 4 1-3 8 4 4 2 4 Garza 1 2-3 1 0 0 0 1 Wittgren 1 2-3 2 0 0 0 1 Shaw 1 3 3 3 0 0 Parker 1-3 1 0 0 0 0

Hearn pitched to 2 batters in the 6th, Evans pitched to 2 batters in the 7th, Shaw pitched to 5 batters in the 9th.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, Gabe Morales; Third, John Bacon.

T_3:14. A_11,369 (34,788).