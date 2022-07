Tampa Bay 8, Boston 4

DP_Tampa Bay 0, Boston 2. LOB_Tampa Bay 7, Boston 11. 2B_Díaz 2 (13), Kiermaier (7), Arozarena (18), Martinez 2 (26), Duran (7). HR_Bogaerts (7), Story (14). SB_Duran (5), Franco (5). SF_Walls (1), Bogaerts (4).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Springs 4 5 3 3 2 5 Thompson W,2-2 1 2 0 0 0 1 Raley 1 0 0 0 0 3 Poche 1 0 0 0 1 2 Adam 1 2 0 0 0 2

Boston Pivetta L,8-6 5 2-3 8 7 7 2 4 Diekman 1-3 1 0 0 1 0 Robles 1 1 1 1 2 1 Danish 2 1 0 0 1 3

HBP_Pivetta (Arozarena), Adam (Vázquez).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Shane Livensparger; Second, Jim Reynolds; Third, Phil Cuzzi.

T_3:39. A_31,113 (37,755).