Tampa Bay 4, Seattle 3

LOB_Seattle 5, Tampa Bay 5. 2B_Crawford (24), Lowe (17), Arozarena (20). 3B_Haniger (2), Arozarena (2). HR_Zunino (21). SB_Moore (17). SF_Seager (4), Wendle (3).

IP H R ER BB SO

Seattle Gilbert L,5-3 5 4 3 3 4 6 Steckenrider 1 1 1 1 0 0 Misiewicz 1 0 0 0 0 2 Swanson 1 0 0 0 0 1

Tampa Bay Fleming W,9-5 5 5 2 2 0 6 Chargois H,1 1 0 0 0 1 1 Wisler H,6 2 2 1 1 0 4 Sherriff S,1-2 1 0 0 0 0 1

Fleming pitched to 1 batter in the 6th.

WP_Wisler.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jerry Meals; Second, Jansen Visconti; Third, Ed Hickox.

T_2:39. A_9,701 (25,000).