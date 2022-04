Tampa Bay 3, Boston 2

E_Story (2), B.Lowe (3). DP_Boston 1, Tampa Bay 0. LOB_Boston 7, Tampa Bay 3. 2B_B.Lowe (1). 3B_Dalbec (1). HR_Kiermaier (1). SB_Story (1), Walls (3). SF_Vázquez (2).

IP H R ER BB SO

Boston Whitlock 4 1 0 0 0 7 Davis 1 0 0 0 1 0 Crawford 3 1 0 0 0 5 Danish 1 0 0 0 1 0 Robles L,1-1 BS,1-2 2-3 1 3 0 0 2

Tampa Bay Feyereisen 2 0 0 0 0 2 Guerra 2-3 0 0 0 1 0 Springs 2 0 0 0 2 2 Adam 1 1-3 0 0 0 2 1 Thompson 1 0 0 0 0 0 Kittredge 2 0 0 0 0 0 Wisler W,1-0 1 2 2 1 0 1

Springs pitched to 2 batters in the 5th.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Ryan Wills; Second, Jerry Meals; Third, Vic Carapazza.

T_3:05. A_19,137 (25,000).