St. Louis 7, N.Y. Mets 6

E_Woodford (1), Kim (1), Stroman (2), Nido (4), Lindor (9). DP_St. Louis 4, New York 2. LOB_St. Louis 9, New York 7. 2B_Goldschmidt (29), Alonso (24). HR_O'Neill (26), Báez (31). SF_Carlson (7), Conforto (2). S_Nootbaar (1).

IP H R ER BB SO

St. Louis Woodford 4 4 2 2 2 0 Ponce de Leon 1-3 0 1 1 3 0 Whitley 1 2-3 0 0 0 1 1 Cabrera 1 2-3 0 0 0 0 2 García H,9 1-3 0 0 0 0 0 Gallegos BS,8-16 1 1 1 1 0 1 Reyes W,8-8 1 0 0 0 1 0 Kim S,1-1 1 1 2 0 1 0

New York Stroman 6 4 2 2 1 8 Loup H,17 1 0 0 0 0 1 Familia BS,1-7 1-3 2 2 2 1 1 May 2-3 0 0 0 0 1 Díaz 1 0 0 0 0 0 Hembree 1 0 0 0 1 1 Reed L,0-1 1-3 3 3 2 0 0 Williams 2-3 1 0 0 0 0

Gallegos pitched to 1 batter in the 10th.

WP_Ponce de Leon.

Umpires_Home, Junior Valentine; First, Ed Hickox; Second, Vic Carapazza; Third, Jerry Meals.

T_4:34. A_21,825 (41,922).