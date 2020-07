Simmons, mejor que nunca para regresar con 76ers

El dolor de espalda que sentía Ben Simmons habría puesto en duda su participación en la postemporada de la NBA, si ésta se hubiera realizado con normalidad.

¿Cómo está ahora? Tan sólo hay que buscarlo en Instagram.

Se le ve musculoso, activo y volcando el balón sin hacer gestos. El base elegido al Juego de Estrellas que observó a los 76ers de Filadelfia desde la banca los últimos días en marzo, ahora está saludable, tiene confianza y se muestra listo para dominar.

“Me siento mejor que al inicio de la temporada”, dijo Simmons el jueves. “He estado entrenando desde que me lesioné, trabajando hasta este momento para estar listo para lo que fuese o a donde vayamos. Me siento muy bien y me he estado rehabilitando todo este tiempo. Me siento listo y cómodo”.

Simmons, quien lidera la NBA en robos, había estado muy callado, excepto por algunos mensajes en redes sociales, desde el 11 de marzo, cuando se suspendió la temporada debido a la pandemia de coronavirus.

El australiano de 23 años se perdió ocho partidos seguidos y estaba recibiendo atención diaria por un problema con un nervio en su espalda baja cuando se detuvo la campaña.

Simmons indicó el jueves que era “difícil evaluar” qué tan listo hubiera estado para la postemporada en abril. Pero el parón extendido le dio a Simmons —y su muy golpeado compañero Joel Embiid— suficiente tiempo para rehabilitarse y reagruparse a fin de retomar la temporada el 30 de julio en el complejo Wide World Sports de ESPN en Disney.

La última vez que jugó Simmons fue el 22 de febrero, cuando sufrió una caída tan fuerte en Milwaukee que quedó tendido sobre su espalda, vomitando del dolor.

Ahora está listo y podrá ayudar a los Sixers a pelear por lo que sería su primer título de NBA desde 1983.

“Estaré listo”, dijo. “Me siento bien. Tengo más músculos. Estoy listo para salir”.

Simmons promedia 16,7 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias en 54 partidos. Los Sixers (39-26) iniciaron la campaña con la expectativa de ganar el campeonato, pero están en un decepcionante sexto lugar en la Conferencia Este.

El estatus de empleo del entrenador Brett Brown era un tema de discusión en Filadelfia. Su contrato termina tras la temporada 2021-22. Con el parón Brown quizá ganó tiempo para arreglar los problemas del equipo. Los Sixers tuvieron un plantel disparejo, lesiones y una terrible marca de visita (10-24) que casi los lleva al fracaso.

El equipo necesitaba este descanso.

“Hemos derrotado a los mejores equipos de la liga”, indicó Simmons. “Ahora somos un equipo joven y saludable, estamos esperando esta oportunidad para seguir”.

Si los Sixers lo ganan todo, este título será como ningún otro en la historia de la liga. Pasarán tres meses viviendo prácticamente en una burbuja en el complejo de Disney después de jugar una postemporada completa sin aficionados, y pasando la mayor parte del tiempo o todo el tiempo lejos de sus amigos y familiares.

“Confío en la NBA y en los veteranos como LeBron o Chris Paul, quienes están listos para ir ahí”, dijo Simmons. “Este es nuestro trabajo. No tengo ningún problema con la gente que no quiere ir. Las situación personal de cada uno es distinta, yo quiero ir y jugar. Siento que es mi responsabilidad ir ahí y representar a Filadelfia de la mejor forma posible. Creo que es la forma correcta de hacerlo”.