of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

Diego Simeone iniciaba su carrera como técnico en Argentina cuando solicitó poder presenciar unas sesiones de entrenamientos en el Barcelona, entonces dirigido por Pep Guardiola.

El Barça era el ejemplo a seguir en el fútbol mundial, revolucionándolo entre 2008-12 con el “tiki taka” — el estilo de pases comulgado por Guardiola y que tenía como conductores a Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

No era lo que quería Simeone.

“Hablamos y me dijo: ‘Esto no me gusta. No lo siento’", recordó Guardiola.

Simeone, un combativo volante en sus tiempos como jugador, veía la belleza del fútbol de otra manera y, para mucho, pasó a ser la antítesis de Guardiola y su vistoso juego.

El choque de estilos no tardó en plasmarse en España cuando Simeone se fue a Europa para asumir como entrenador del Atlético de Madrid en 2011 — apenas meses después que el Barcelona había ganado la Liga de Campeones por segunda vez en la era Guardiola con un despliegue soberbio en el Estadio Wembley

Más de una década después, los dos técnicos se mantienen a la vanguardia. Simeone es el timonel de un Atlético siempre tenaz. Guardiola se empeña en que el fútbol sea una forma artística al frente del Manchester City.

El Atlético y el City se cruzan en el camino en los cuartos de final de la Champions a partir del martes — el primer enfrentamiento competitivo entre los equipos.

Al considerar que Guardiola y Simeone son dos de los técnicos más reconocidos del momento, el hecho que apenas se han medido tres veces entre sí resulta sorprendente y refrescante.

La más reciente en la Champions en 2016, cuando los colchoneros al favorito Bayern Múnich de Guardiola, imponiéndose por los goles de visitante tras dos duelos muy reñidos en las semifinales. Fue una de las varias dolorosas eliminaciones de Guardiola en el torneo desde que conquistó su último título en 2011.

El otro duelo entre Guardiola y Simeone fue en febrero de 2012, unos cuantos meses antes que Guardiola dimitió en el Barcelona. Los catalanes cantaron victoria 2-1 en la Liga española.

Un gol fue la diferencia en los tres partidos. Se antoja lo mismo durante el curso de la próxima semana, sin importar que el City parta como el favorito.

“Serán muy agresivos", avisó el volante del City Bernardo Silva el lunes. “Nos regalarán espacios y será muy apretado. No verán un partido abierto. Es lo que hace el Atlético”.

Y Guardiola tomó apunte del Atlético que eliminó al Manchester United en los octavos de final para lo que se presagia.

“En los primeros 15 o 20 minutos, el United no podía respirar", dijo Guardiola.

Esa facilidad para desquiciar al rival es lo que hace diferente al Atlético. Incluso si ha acabado usando tácticas pocas deportivas que han irritado a los técnicos y jugadores rivales.

“Resulta frustrante por momentos", reconoció el zaguero de Liverpool Andrew Robertson sobre el Atlético en 2020 cuando su equipo fue eliminado por el club español. “Pero no van a cambiar”.

Hubo un periodo corto, en la campaña 2020-21, cuando Simeone se animó en tener a un Atlético de más vocación ofensiva, buscando sacar provecho de las virtudes de los delanteros Luis Suárez y João Félix.

Cuando se juega el todo por el todo, Simeone vuelve a su método más pragmático y se anticipa que eso se verá en el Estadio Etihad para el duelo de ida el martes.

Guardiola, fiel a su filosofía de la posesión, sostiene que no es quien para “juzgar” a técnicos como Simeone con otra formar de ver el fútbol. De hecho, cree que existe una concepción incorrecta sobre el estilo del Atlético.

“Son un equipo mucho más ofensivo de lo que la gente cree", dijo Guardiola. “Él (Simeone) no toma muchos riesgos a la hora de salir con el balón pero cuando lleguen a nuestro campo mostrarán la calidad que tienen sus jugadores”.

“Depende de la posición del balón, el momento del partido. Saben cómo jugar en cada momento exacto", añadió. “Tienen muchas maneras, es un equipo muy rico tácticamente”.

¿Y qué piensa de la percepción sobre el Atlético y sus mañas como perder el tiempo, arengar a los árbitros, fingir faltas? ¿Vale ganar jugando feo?

“No sé qué es eso de jugar feo”, respondió. “Se trata de ser inteligente”.

A Guardiola se le acusa de pasarse de la mano con sus tácticas previpo a los partidos de gala y lo reconoció el lunes.

Pero nada le impedirá hacerlo otra vez cuando Simeone y Atlético lleguen a Manchester.

“Hay que adaptarse y saber hacer ajustes", dijo al terminar sonriente la rueda de prensa. “Por eso es que me gusta analizar de más en todo e inventar tácticas estúpidas que luego, cuando no gano, me caen encima”.

Otro aspecto que rodea la eliminatoria entre los campeones de Inglaterra y España y que promete ser muy fascinante.