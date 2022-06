PARÍS (AP) — Senadores franceses exigieron el jueves que el gobierno asuma responsabilidad e identifique los culpables del caos que se produjo afuera del Stade de France durante la final de la Liga de Campeones el mes pasado.

También pidieron que se explique por qué las imágenes de circuito cerrado que captaron lo ocurrido — con la policía rociando gas de pimienta a los hinchas y familias — fueron borradas automáticamente, y el por qué las autoridades no las entregaron a los investigadores.

El fiasco tuvo repecursión mundial, cuestionándose el excesivo uso de fuerza por parte de la policía francesa, además de ponerse en tela de juicio los dispositivos de seguridad del país al organizar grandes eventos deportivos.

“La impresión generalizada en cuanto a lo ocurrido en la final de la Liga de Campeones es fue de falta de preparación, incapacidad de reacción durante los eventos y cuestionable respuesta tras los eventos", dijo el jueves el senador Laurent Lafon, presidente de la comisión que busca dilucidar lo acaecido.

“Se una respuesta del estado ante la gravedad de los sucesos", dijo. No apuntó a un culpable específico, pero resaltó que todos los responsables en el manejo de la situación “en algún momento u otro se equivocaron", y que todos trabajan para el gobierno.

El borrado automático del video de circuito cerrado deja “una impresión que no hay nadie responsable, y como no hay nadie responsable, pues no hay culpables”, afirmó.

Lafon y otro senador dieron sus declaraciones en el mismo Stade de France, resumiendo el trabajado realizado por la comisión hasta ahora. No se refirieron directamente a la violenta respuesta de la policía.

Un alto funcionario del gobierno al que se le encomendó presentar un informe sobre lo ocurrido dijo el jueves que las medidas de seguridad debieron cambiar cuando los aficionados empezaron a congregarse.

Ante el interrogatorio de los senadores, Michel Cadot instó a que se adopten nuevos métodos para el control de multitudes en los estadios, como tener policías a caballos y sistemas de inteligencia artificial para monitorear y anticipar los desplazamientos de público, teniendo en mente los Juegos Olímpicos de París 2024.

El jefe de la policía de París reconoció que lo ocurrido esa noche fue un “fracaso” y el ministro del Interior insiste que la policía respondió a la presencia de decenas de miles de aficionados sin entradas o con boletos falsos afuera del estadio.

Pero testigos y el alcalde de Liverpool han cuestionado la versión de las autoridades francesas, diciendo que intentan desligarse de la culpa.

La UEFA también está investigando los sucesos que alteraron uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo. El Real Madrid venció a Liverpool 1-0 en la final.