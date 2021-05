Seattle 7, L.A. Angels 4

E_Suzuki (3), J.Iglesias (5). LOB_Los Angeles 3, Seattle 10. 2B_Rendon (1), Trout (8), Crawford (4), Murphy (2). HR_Ohtani (8), Haniger (6), Moore (2), Murphy (2). SB_Haggerty (4). SF_Walsh (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Heaney L,1-2 3 1-3 6 4 4 2 5 Guerra 2 2-3 1 1 1 2 4 Slegers 1 1 0 0 0 1 Claudio 0 2 2 1 0 0 Rowen 1 0 0 0 2 1

Seattle Flexen 4 4 3 3 1 0 Steckenrider W,2-1 2 0 0 0 0 3 Sadler H,3 1 0 0 0 0 0 Misiewicz H,4 1 0 0 0 0 0 Montero 1 2 1 1 0 0

Claudio pitched to 3 batters in the 8th.

WP_Guerra.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Tim Timmons; Second, Carlos Torres; Third, Alfonso Marquez.

T_3:20. A_8,632 (47,929).