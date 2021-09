Seattle 4, Oakland 2

E_Harrison (2), S.Murphy (6), Toro (8), Castillo (1). DP_Oakland 1, Seattle 0. LOB_Oakland 7, Seattle 10. 2B_Crawford 2 (37), Fraley (7). HR_Pinder (5), Haniger (38).

IP H R ER BB SO

Oakland Bassitt 3 1-3 3 1 1 3 1 Petit L,8-3 2-3 2 1 1 0 0 Romo 1 2-3 3 1 1 0 1 Diekman 1 1-3 1 1 1 1 1 Trivino 1 0 0 0 1 2

Seattle Anderson 4 2 1 1 0 2 Misiewicz W,5-5 2-3 2 0 0 0 0 Sadler H,15 1 1-3 0 0 0 0 1 Castillo H,11 2-3 1 1 0 0 1 Sewald H,15 1 1-3 1 0 0 0 1 Steckenrider S,12-15 1 1 0 0 0 2

HBP_Castillo (S.Murphy).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, CB Bucknor; Second, Chad Fairchild; Third, Ted Barrett.

T_3:08. A_12,635 (47,929).