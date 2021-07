San Francisco 11, Arizona 4

E_Ahmed (5). DP_San Francisco 1, Arizona 2. LOB_San Francisco 7, Arizona 6. 2B_Wade Jr. (4), Crawford (13), Estrada (1), Davis (1). HR_Dickerson (7), Wade Jr. (7), Estrada (1), Escobar (18), P.Smith (7). SB_Crawford (6). SF_Wade Jr. (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Wood, W, 7-3 5 4 2 2 3 8 García, H, 3 1 0 0 0 0 2 Leone, H, 4 1 0 0 0 0 0 Sherfy 1 2 2 2 0 1 Littell 1 1 0 0 0 1

Arizona Gallen, L, 1-4 2 5 3 3 3 3 Peacock 4 4 2 2 0 1 Mantiply 1 1-3 1 0 0 0 2 de Geus 2-3 3 2 2 0 0 Bukauskas 1 1 4 0 3 0

Gallen pitched to 3 batters in the 3rd.

HBP_Wood (Walker). WP_Peacock.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Ben May; Second, Jeremie Rehak; Third, Pat Hoberg.

T_3:40. A_12,262 (48,686).