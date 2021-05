San Diego 7, Colorado 0

E_Gray 2 (2), Story (5), Kim (4). DP_Colorado 4, San Diego 1. LOB_Colorado 4, San Diego 6. 2B_Hampson (8), Caratini (4), Machado (5), Darvish (1). 3B_Grisham (2). HR_Machado (6). SB_Story (7).

IP H R ER BB SO

Colorado Gray L,4-4 5 2-3 10 7 5 1 1 Gilbreath 1-3 0 0 0 1 1 Santos 2 1 0 0 1 1

San Diego Darvish W,4-1 7 4 0 0 0 10 Crismatt 2 0 0 0 0 2

Darvish pitched to 1 batter in the 8th.

HBP_Gray (Cronenworth). WP_Gray, Gilbreath.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Hunter Wendelstedt; Second, Tripp Gibson; Third, Nick Mahrley.

T_2:55. A_15,250 (40,209).