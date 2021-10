San Diego 13, Drake 10

DRKE_FG Dunning 38, 10:34

Third Quarter

USD_FG Tager 53, 07:30

DRKE_Meis 22 run (Dunning kick), 06:04

USD_Gadinis 10 pass from Randall (Eickert kick), 01:29

Fourth Quarter

USD_FG Eickert 44, 09:50

DRKE USD First downs 12 18 Rushes-yards 34-121 33-122 Passing 101 180 Comp-Att-Int 6-13-1 19-30-0 Return Yards 20 30 Punts-Avg. 6-44.0 7-33.3 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 5-40 3-79 Time of Possession 25:24 34:36

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Drake, Do. Boyland 9-67, Ca. Meis 12-58, Ia. Corwin 2-10, Au. Flax 2-1, El. Stewart 1-1, Se. Cooney 7-(minus 3), Ry. Hayes 1-(minus 13). San Diego, Te. Smith 19-89, Ja. Reed 2-18, Rh. Hanson 5-14, Ch. Brown 1-1, Ja. Sturns 1-1, Ma. Randall 4-0, Team 1-(minus 1).

PASSING_Drake, Se. Cooney 6-13-1-101. San Diego, Ma. Randall 19-30-0-180.

RECEIVING_Drake, Do. Boyland 2-55, Ry. Hayes 1-19, Ma. Hartlieb 1-12, Co. Howard 1-9, Au. Flax 1-6. San Diego, Mi. Gadinis 6-53, Mi. Carner 4-48, Te. Smith 3-28, Be. Dondoyano 2-20, Va. Jefferson 2-17, Ch. Brown 2-14.