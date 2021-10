Saint-Etienne rescata empate de 1-1 ante Metz en Francia

PARÍS (AP) — Wahbi Khazri anotó uno de los mejores goles de la temporada en la liga francesa, para rescatar un empate de 1-1 para el colista Saint-Etienne en la casa del Metz el sábado.

El internacional argelino Farid Boulaya le dio a Metz la punta a los nueve minutos con un tiro libre al ángulo, pero Khazri emparejó siete minutos más tarde. El delantero de Túnez arrancó con el balón desde su propia área, vio que el arquero Alexandre Oukidja estaba adelantado y disparó desde 7 metros, elevando el balón sobre la cabeza de éste.

Khazri aumentó a siete su total de goles en la liga esta temporada y pudo haber añadido otro a los 38 minutos, pero Oukidja desvió con un pie su disparo raso. El arquero Etienne Green preservó el punto para los visitantes atajando un cabezazo de Boubacar Kouyate y un disparo de Opa Nguette.

Metz rompió una racha de tres derrotas, mientras que Saint-Etienne sigue sin ganar en la campaña. Ambos equipos están en la zona de descenso.

Más tarde el sábado, Lens, que va segundo, visita a Lyon.

El viernes, Ángel Di María dio a la asistencia para el del empate y anotó el de la victoria, ayudando al líder Paris Saint-Germain a imponerse al campeón defensor Lille 2-1 y aumentar a 10 puntos su ventaja en la cima.

La 12da ronda cierra el domingo con los duelos Angers vs. Niza, Bordeaux vs. Reims, Montpellier vs. Nantes, Estrasburgo vs. Lorient, Troyes vs. Rennes, Brest vs. Mónaco y Clermont vs. Marsella.