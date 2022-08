Real Madrid-Eintracht se juegan la Supercopa europea

MADRID (AP) — Un Real Madrid casi sin cambios respecto al equipo que ganó la Liga de Campeones irá el miércoles en busca de su primer trofeo de la temporada al enfrentar al Eintracht de Francfort por la Supercopa europea en Helsinki.

Será la reedición de un encuentro histórico que Real Madrid le ganó 7-3 a los alemanes en 1960, con cuatro goles de Ferenc Puskás y tres de Alfredo DiStefano, para alzarse con su quinto campeonato europeo consecutivo, una marca a la que nadie se ha siquiera acercado desde entonces. Unos 127.000 espectadores presenciaron el duelo en Glasgow.

Eintracht viene de conquistar la Liga Europa, su primer título internacional en 42 años, tras superar por penales a los Rangers en la final.

Real Madrid se coronó campeón de España la última temporada y ganó la Liga de Campeones a pesar de verse superado por sus rivales por largos pasajes. En la final de la Champions sacó a relucir su estirpe copera y despachó al Liverpool, llevándose su 14to campeonato europeo. Ningún otro equipo a ganado más de siete.

El conjunto merengue casi no hizo cambios. Sigue confiando su ataque a Karim Benzema, Vinícius Júnior y Rodrygo, y los veteranos Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos manejan los hilos del mediocampo. Las únicas dos incorporaciones de relieve fueron las del zaguero Antonio Rüdiger y el volante Aurélien Tchouaméni. Ya no están Isco Alarcón y Gareth Bale, a quienes no les renovaron sus contratos.

Real Madrid pensó que se había asegurado la contratación de Kylian Mbappé, pero a último momento el francés decidió seguir en el París Saint Germain.

Por ello, Benzema, con sus 34 años, volverá a ser el referente del ataque. El francés fue el máximo goleador de la liga española y de la Champions. Anotó 44 goles en 45 partidos y alcanzó a Raúl en el segundo lugar de la tabla de máximos cañoneros de la historia del club, con 323 goles. Solo los supera Cristiano Ronaldo, con 451.

Real Madrid jugará su primer partido de la temporada de la liga española ante el recién ascendido Almería el domingo.

Eintracht inició la temporada goleando 4-0 al Magdeburgo de la segunda división por la primera ronda de la Copa Alemana. Pero luego cayó 6-1 ante el Bayern de Múnich en el arranque de la Bundesliga.

El club de Francfort ganó una sola vez la liga alemana, en 1959. Y tiene asimismo un solo título europeo, la Copa UEFA de 1980.

Por primera vez se usará tecnología semiautomática para resolver situaciones dudosas. Cuenta con 29 cámaras que permiten al personal que revisa las jugadas sacar conclusiones más rápidamente, según la UEFA.

El sistema fue probado en la Eurocopa femenina recién concluida y en la Liga de Campeones del año pasado. La FIFA piensa usarla en la Copa Mundial de Qatar.

Ciarán Fahey colaboró en este despacho desde Berlín.