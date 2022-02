Qatar empleó a exespías para desvirtuar críticas al Mundial

Patrick B. Kraemer/AP

DIEZ, Alemania (AP) — Qatar pagó más de 10 millones de dólares a una compañía integrada por ex agentes de la CIA con el fin de acallar las críticas del presidente de la federación alemana de fútbol contra la rica nación árabe por ser anfitriona de la Copa Mundial de 2022, según los hallazgos de una investigación de The Associated Press.

La operación encubierta de varios años, que recibió el código “Proyecto Riverbed” tuvo en la mira a Theo Zwanziger, un exmiembro del comité ejecutivo de la FIFA y presidente de la federación alemana que fue uno de los críticos más punzantes de la decisión de otorgar el Mundial a Qatar, de acuerdo a un análisis de los documentos internos de la empresa que fueron revisados por AP.