Pittsburgh 3, San Francisco 2

DP_San Francisco 0, Pittsburgh 1. LOB_San Francisco 5, Pittsburgh 8. 2B_Polanco (4), Frazier (12). 3B_Frazier (3). HR_Crawford (8). SF_Polanco (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Gausman 8 5 1 1 0 12 McGee BS,10-12 1 1 0 0 0 3 Rogers 1 0 0 0 0 2 Baragar L,2-1 BS,0-1 2-3 1 2 1 2 0

Pittsburgh Yajure 5 1 0 0 1 4 Howard 1 0 0 0 0 3 Underwood Jr. 2 2 1 1 0 2 Bednar 1 0 0 0 0 2 Rodríguez 1 0 0 0 0 1 Oviedo W,1-1 1 1 1 0 1 0

Gausman pitched to 2 batters in the 9th.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Mark Ripperger; Second, Cory Blaser; Third, Erich Bacchus.

T_3:20. A_6,743 (38,747).