Pese a tristeza, ecuatorianos agradecen a su selección

QUITO (AP) — Lágrimas, resignación, melancolía, pero sobre todo gratitud expresaron los ecuatorianos que con un aplauso unísono despidieron la participación de la selección de su país en Qatar, donde el sueño mundialista culminó el martes con una derrota por 2-1 frente a Senegal.

“Gracias por toda la entrega que dieron, no hay palabras, todos estuvimos con ellos”, dijo a The Associated Press Vinicio Acosta de 29 años, sin poder contener el llanto tras mirar el encuentro desde la capital ecuatoriana