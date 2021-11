CARACAS (AP) — Perú quiere acercarse al quinto puesto de la eliminatoria sudamericana del Mundial de Qatar 2022 y su visita al martes al colista Venezuela no puede llegar en mejor momento.

“Es otra final más", proclamó Ricardo Gareca, el técnico peruano de Perú.

La Blanquirroja se sacudió de una racha de derrotas al golear 3-0 a Bolivia el jueves pasado para quedar en el séptimo lugar de la eliminatoria con 14 puntos.

Con cinco partidos por disputar, los peruanos se encuentran dos puntos detrás de Chile, Colombia y Uruguay, encolumnados en ese orden del cuarto al sexto peldaño.

Los cuatro primeros de Sudamérica se clasificarán directamente al Mundial del año entrante y el quinto deberá disputar un repechaje intercontinental. El líder Brasil ya aseguró su clasificación, el escolta Argentina está muy cerca de hacerlo y Ecuador marcha en el tercer lugar con 20 unidades.

Al poner relieve en la consigna de ir “paso a paso”, Gareca confía que Perú puede llevarse los tres puntos ante una alicaída Venezuela, que suma seis derrotas en sus últimos siete compromisos.

Con apenas siete puntos, la Vinotinto está en el fondo de la tabla y viene de caer 1-0 ante Ecuador como visitante. El anterior choque en septiembre entre peruanos y venezolanos, disputado en Lima, el local acabó imponiéndose por 1-0.

Alexander Callens, zaguero central del New York City FC y que apenas jugó la primera mitad del encuentro ante Bolivia, no será de la partida en Caracas por precaución debido a molestias físicas en la pantorrilla. Gareca no llamó a un reemplazo.

Se prevé que el volante Yoshimar Yotún reaparecerá en el once titular tras cumplir una fecha de suspensión, aunque Christofer Gonzales se destacó frente a Bolivia. Luis Abram pasaría a acompañar a Christian Ramos en la dupla de centrales por la baja de Callens.

El resto queda intacto, incluyendo a Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña, autores de los goles ante Bolivia.

Pese al cúmulo de resultados adversos, Venezuela espera recomponerse y dar pelea ante Perú.

“En cada partido que vamos jugando, hacemos las cosas un poco mejor", dijo el delantero venezolano Eric Ramírez.

El jugador del Dínamo de Kiev recordó que Venezuela generó ocasiones de gol en la visita previa a Lima, pese a la expulsión de su capitán y volante Tomás Rincón a los 38 minutos.

“El martes tenemos que hacer lo mismo o incluso mucho mejor para poder sacar los tres puntos en casa”, dijo Ramírez, quien debutó en septiembre con la selección.

Ramírez es uno de los jugadores que tiene sobre sus hombros el peso ofensivo de Venezuela ante la ausencia de su goleador histórico Salomón Rondón. El atacante del Everton inglés declinó estar presente por considerar que no estaba en plenitud de condiciones para disputar estas dos fechas de la eliminatoria.

El arquero venezolano Rafael Romo, en tanto, manifestó que la clave del partido estará en mantenerse concentrados en todo momento para neutralizar el ataque de Perú. En ese sentido, Romo comentó que se están haciendo los ajustes necesarios para frenar a jugadores de la talla de Lapadula, definiéndole como "un delantero con mucha movilidad”.