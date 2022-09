Shuji Kajiyama/AP

TOKIO (AP) — La campeona defensora Naomi Osaka se retiró del Abierto Pan Pacífico antes de su partido de la segunda ronda el jueves por enfermedad.

“Lamento mucho no poder competir hoy”, dijo Osaka en un comunicado. “Es un honor poder jugar en el Abierto Pan Pacífico frente a los increíbles aficionados aquí en Japón. Este ha sido y siempre será un torneo especial para mí y desearía haber pisado la cancha, pero mi cuerpo no me lo permite. Los veré el próximo año”.