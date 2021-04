New Jersey 3 0 3 — 6 Buffalo 1 2 0 — 3

First Period_1, Buffalo, Olofsson 11 (Okposo, Jokiharju), 0:53. 2, New Jersey, Zacha 9 (Bratt, Smith), 2:06 (pp). 3, New Jersey, Zacha 10 (Smith, Bratt), 3:47 (pp). 4, New Jersey, Hughes 8 (Sharangovich, Kuokkanen), 16:04. Penalties_Eakin, BUF (Holding), 1:30; Thompson, BUF (Holding), 3:03; Kulikov, NJ (Tripping), 10:27.