New Jersey 3, Buffalo 1

First Period_None. Penalties_Haula, NJ (Delay of Game), 10:01.

Second Period_1, New Jersey, Hughes 8 (Mercer, Haula), 2:00. 2, New Jersey, Boqvist 3 (Sharangovich), 5:47. 3, Buffalo, Olofsson 11 (Jokiharju, Mittelstadt), 14:19. 4, New Jersey, Tatar 5 (Bratt, Hischier), 17:55. Penalties_None.

Third Period_None. Penalties_Jost, BUF (High Sticking), 3:45.

Shots on Goal_New Jersey 16-20-8_44. Buffalo 7-14-13_34.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 1; Buffalo 0 of 1.

Goalies_New Jersey, Schmid 4-0-0 (35 shots-33 saves). Buffalo, Anderson 4-4-0 (44-41).

A_16,727 (19,070). T_2:32.

Referees_Marc Joannette, Brian Pochmara. Linesmen_Jesse Marquis, CJ Murray.