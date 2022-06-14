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Sports

National League Leaders

THROUGH JUNE 13

BATTING
G AB R H BA
Goldschmidt, STL 59 224 43 75 .335
Machado, SD 60 230 42 74 .322
McNeil, NYM 58 206 28 66 .320
Harper, PHI 55 214 44 68 .318
Cooper, MIA 53 188 21 59 .314
Iglesias, COL 49 178 19 55 .309
Canha, NYM 50 177 28 53 .299
Bell, WAS 62 224 32 67 .299
Turner, LAD 60 235 30 70 .298
Lux, LAD 54 169 33 50 .296

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HOME RUNS
Alonso, NYM 18
Schwarber, PHI 16
Betts, LAD 16
Riley, ATL 16
Walker, ARI 15
Harper, PHI 15
Cron, COL 14
Pederson, SF 13
Goldschmidt, STL 13
Soto, WAS 13

___

RUNS BATTED IN
Alonso, NYM 57
Goldschmidt, STL 48
Harper, PHI 46
Turner, LAD 46
Lindor, NYM 45
Cron, COL 42
Arenado, STL 41
Chisholm Jr., MIA 40
Betts, LAD 39
Tellez, MIL 38
Bell, WAS 38
Machado, SD 38

___

STOLEN BASES
Edman, STL 15
Bader, STL 14
Turner, LAD 13
Berti, MIA 12
Acuña Jr., ATL 11
Chisholm Jr., MIA 10
Swanson, ATL 9
Yelich, MIL 9
6 tied 8
More for you

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SLUGGING PERCENTAGE
Harper, PHI .631
Goldschmidt, STL .598
Alonso, NYM .559
Betts, LAD .536
Cron, COL .532
Chisholm Jr., MIA .531
Machado, SD .530
Riley, ATL .517
Drury, CIN .511
Contreras, CHC .503

___

ON-BASE PERCENTAGE
Goldschmidt, STL .419
Contreras, CHC .396
Machado, SD .391
Cooper, MIA .386
Harper, PHI .378
Soto, WAS .378
Yastrzemski, SF .377
Bell, WAS .376
Happ, CHC .376
Canha, NYM .375

___

RUNS SCORED
Betts, LAD 52
Edman, STL 49
Harper, PHI 44
Goldschmidt, STL 43
Machado, SD 42
Alonso, NYM 40
Lindor, NYM 40
Profar, SD 39
Schwarber, PHI 39
Drury, CIN 38
Freeman, LAD 38

___

HITS
Goldschmidt, STL 75
Machado, SD 74
Hernández, WAS 70
Turner, LAD 70
Cron, COL 69
Freeman, LAD 68
Harper, PHI 68
Bell, WAS 67
Betts, LAD 66
Edman, STL 66
McNeil, NYM 66
Swanson, ATL 66

___

BASES ON BALLS
Soto, WAS 52
Olson, ATL 37
Schwarber, PHI 36
Goldschmidt, STL 33
Happ, CHC 33
Profar, SD 33
Joe, COL 32
Pham, CIN 30
Freeman, LAD 29
Hoskins, PHI 28
McMahon, COL 28

___

DOUBLES
Olson, ATL 24
Freeman, LAD 21
Marte, ARI 21
Goldschmidt, STL 20
Harper, PHI 20
Escobar, NYM 16
Machado, SD 16
Turner, LAD 16
Albies, ATL 15
Cooper, MIA 15
Franco, WAS 15

___

TRIPLES
Chisholm Jr., MIA 4
Nimmo, NYM 4
Edman, STL 3
Escobar, NYM 3
Joe, COL 3
Sánchez, MIA 3
Taylor, LAD 3
Wong, MIL 3
16 tied 2

___

TOTAL BASES
Harper, PHI 135
Goldschmidt, STL 134
Alonso, NYM 128
Betts, LAD 127
Cron, COL 126
Riley, ATL 125
Machado, SD 122
Turner, LAD 109
Arenado, STL 108
Olson, ATL 107

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EARNED RUN AVERAGE
Musgrove, SD 1.50
Alcantara, MIA 1.68
López, MIA 2.30
Burnes, MIL 2.48
Wright, ATL 2.57
Fried, ATL 2.64
Urías, LAD 2.80
Wheeler, PHI 2.84
Wainwright, STL 2.84
Mikolas, STL 2.93

___

WON-LOST
Anderson, LAD 7-0
Gonsolin, LAD 7-0
Musgrove, SD 7-0
Carrasco, NYM 7-2
Wright, ATL 7-3
Alcantara, MIA 6-2
Fried, ATL 6-2
Thompson, CHC 6-2
Buehler, LAD 6-3
Darvish, SD 6-3

___

GAMES PITCHED
Brebbia, SF 28
Effross, CHC 28
Minter, ATL 28
Ramirez, ARI 28
Cishek, WAS 27
Jansen, ATL 27
Milner, MIL 27
Rogers, SD 27
Rogers, SF 27
Smith, ATL 27

___

SAVES
Hader, MIL 19
Rogers, SD 19
Jansen, ATL 18
Bard, COL 13
Díaz, NYM 12
Kimbrel, LAD 11
Knebel, PHI 11
Melancon, ARI 11
Bednar, PIT 10
Doval, SF 8
Gallegos, STL 8

___

INNINGS PITCHED
Alcantara, MIA 91.1
Nola, PHI 81.2
Darvish, SD 75.1
Fried, ATL 75.0
Mikolas, STL 73.2
Wright, ATL 73.2
Wainwright, STL 73.0
Burnes, MIL 72.2
Musgrove, SD 72.0
Webb, SF 71.2

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STRIKEOUTS
Burnes, MIL 92
Nola, PHI 91
Rodón, SF 83
Alcantara, MIA 82
Wright, ATL 80
Greene, CIN 79
Wheeler, PHI 75
Bassitt, NYM 74
Mahle, CIN 74
López, MIA 72
Musgrove, SD 72

___

COMPLETE GAMES
Alcantara, MIA 1
Buehler, LAD 1
Corbin, WAS 1
Greene, CIN 1
Mikolas, STL 1

___

SHUTOUTS
Buehler, LAD 1
Greene, CIN 1
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