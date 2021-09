N.Y. Yankees 4, Baltimore 3

E_Urías 2 (13), Stanton (1). DP_Baltimore 0, New York 2. LOB_Baltimore 10, New York 8. 2B_Hays (20), Rizzo (4), Judge (20). HR_Mancini (21), Mateo (2), Stanton (26). SF_LeMahieu (4).

IP H R ER BB SO

Baltimore Means 5 3 2 2 2 5 Greene 1 1 0 0 1 1 López 1 0 0 0 0 1 T.Wells 1 2-3 0 0 0 0 3 Sulser 1 1 1 0 0 2 Tate L,0-6 1-3 1 1 0 0 0

New York Cortes Jr. 5 2-3 4 1 1 2 7 Loáisiga BS,5-9 1 1-3 1 1 1 0 1 Green 1 1 0 0 1 1 Chapman 1 0 0 0 1 3 Peralta 1 1 1 0 1 1 Holmes W,3-0 1 1 0 0 0 1

Sulser pitched to 3 batters in the 10th.

WP_Sulser.

Umpires_Home, John Libka; First, Mike Estabrook; Second, Jeff Nelson; Third, Manny Gonzalez.

T_3:48. A_34,085 (47,309).