N.Y. Rangers 3 1 2 — 6 New Jersey 2 0 1 — 3

First Period_1, N.Y. Rangers, Fox 2 (Georgiev), 2:06 (pp). 2, N.Y. Rangers, Strome 7 (Kakko, Kreider), 7:15. 3, New Jersey, Subban 2 (Zacha, Bratt), 14:54. 4, New Jersey, Maltsev 3 (Sharangovich, Bastian), 15:11. 5, N.Y. Rangers, Rooney 4 (Gauthier, Chytil), 17:06. Penalties_Vatanen, NJ (High Sticking), 1:33.