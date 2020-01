N.Y. Rangers 6, New Jersey 3

New Jersey 2 1 0 — 3 N.Y. Rangers 3 2 1 — 6

First Period_1, N.Y. Rangers, Panarin 24 (DeAngelo, Fox), 5:42. 2, New Jersey, Rooney 1 (Zacha), 8:06 (sh). 3, N.Y. Rangers, DeAngelo 9 (Kreider, Zibanejad), 9:47. 4, N.Y. Rangers, Kreider 14 (DeAngelo, Zibanejad), 12:16 (pp). 5, New Jersey, Coleman 14 (Zajac, Severson), 18:10. Penalties_Smith, New (Delay of Game), 2:47; Subban, New (Interference), 7:40; Hayden, New (Interference), 11:32.

Second Period_6, New Jersey, Coleman 15 (Severson, Gusev), 8:56. 7, N.Y. Rangers, DeAngelo 10 (Buchnevich, Staal), 12:08. 8, N.Y. Rangers, DeAngelo 11 (Strome, Panarin), 15:02 (pp). Penalties_New Jersey bench, served by Boqvist (Too Many Men on the Ice), 12:58; Hischier, New (High Sticking), 14:51; Trouba, New (Hooking), 18:12; Simmonds, New (Cross Checking), 18:12.

Third Period_9, N.Y. Rangers, Fast 7 (Strome, Panarin), 12:56. Penalties_Kreider, New (Interference), 8:50; Wood, New (Hooking), 15:37.

Shots on Goal_New Jersey 17-14-18_49. N.Y. Rangers 14-14-9_37.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 2; N.Y. Rangers 2 of 5.

Goalies_New Jersey, Domingue 1-4-0 (12 shots-11 saves), New Jersey, Blackwood 14-12-6 (25-20). N.Y. Rangers, Shesterkin 2-0-0 (49-46).

A_17,007 (18,006). T_2:31.

Referees_Trevor Hanson, Kyle Rehman. Linesmen_Kyle Flemington, Travis Gawryletz.