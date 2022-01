N.Y. Rangers 4, Anaheim 1

First Period_None. Penalties_Zegras, ANA (High Sticking), 6:43.

Second Period_1, Anaheim, Lundestrom 8 (Terry), 11:05. 2, N.Y. Rangers, Zibanejad 12 (Trouba, Kakko), 14:00. Penalties_Goodrow, NYR (Hooking), 15:44.

Third Period_3, N.Y. Rangers, Tinordi 1 (Chytil, Rooney), 1:46. 4, N.Y. Rangers, Lindgren 3 (Barron, Fox), 10:02. 5, N.Y. Rangers, Lindgren 4 (Goodrow), 19:29 (en). Penalties_Silfverberg, ANA (Tripping), 8:00; McKegg, NYR (Delay of Game), 10:50; Anaheim bench, served by Rakell (Too Many Men on the Ice), 11:58; Fowler, ANA (Hooking), 16:38; Lindgren, NYR (Interference), 17:23.

Shots on Goal_N.Y. Rangers 12-8-20_40. Anaheim 7-4-3_14.

Power-play opportunities_N.Y. Rangers 0 of 5; Anaheim 0 of 3.

Goalies_N.Y. Rangers, Georgiev 7-4-2 (14 shots-13 saves). Anaheim, Stolarz 6-3-1 (39-36).

A_15,146 (17,174). T_2:28.

Referees_Jake Brenk, Trevor Hanson. Linesmen_Brandon Gawryletz, James Tobias.