N.Y. Mets 4, Colorado 3

E_McNeil (2), McMahon (1). DP_New York 0, Colorado 2. LOB_New York 7, Colorado 2. 2B_Villar (3), Blackmon (4). 3B_Nuñez (1). HR_Alonso (2), Tapia (2). SF_Daza (1). S_Nimmo (1).

IP H R ER BB SO

New York deGrom W,1-1 6 3 3 0 1 14 Ed.Díaz S,1-1 1 0 0 0 0 3

Colorado González 5 6 1 1 1 3 Givens H,1 1 1 1 1 0 1 Bard L,0-1 BS,2-3 1 4 2 2 0 2

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Brennan Miller; Second, Joe West; Third, John Libka.

T_2:27.