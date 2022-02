First Period_1, N.Y. Islanders, Parise 4 (Dobson), 3:25. 2, N.Y. Islanders, Nelson 15 (Pelech), 3:43. 3, N.Y. Islanders, Lee 12 (Pulock, Clutterbuck), 3:56. 4, N.Y. Islanders, Cizikas 4 (Beauvillier, Chara), 13:11. 5, N.Y. Islanders, Barzal 11 (Clutterbuck, Lee), 16:19. 6, Vancouver, Ekman-Larsson 4, 18:56. Penalties_Schenn, VAN (Fighting), 3:35; Johnston, NYI (Fighting), 3:35.

Second Period_7, Vancouver, Pettersson 13 (Podkolzin), 13:04. 8, Vancouver, Schenn 3 (Hunt, Garland), 14:35. Penalties_N.Y. Islanders bench, served by Martin (Too Many Men on the Ice), 3:29; Chara, NYI (Interference), 9:12.

Third Period_9, N.Y. Islanders, Martin 2 (Mayfield, Cizikas), 14:19. Penalties_Pageau, NYI (Tripping), 3:27; Miller, VAN (High Sticking), 3:27; Vancouver bench, served by Garland (High Sticking), 3:27.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 13-6-8_27. Vancouver 9-12-16_37.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 0 of 1; Vancouver 0 of 2.

Goalies_N.Y. Islanders, Sorokin 14-8-5 (37 shots-34 saves). Vancouver, Halak 2-5-2 (12-7), Vancouver, Demko 18-15-2 (15-14).

A_9,268 (18,910). T_2:18.

Referees_Jake Brenk, Chris Lee. Linesmen_Shandor Alphonso, Bryan Pancich.