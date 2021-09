N. Dakota St. 64, Valparaiso 0

NDSU_Price 45 punt return (Miller run), 13:14

NDSU_Henderson 28 run (Reinholz kick), 05:22

NDSU_Luepke 20 run (Reinholz kick), 00:10

Second Quarter

NDSU_Watson 65 pass from Patterson (Reinholz kick), 12:32

NDSU_Bussey 72 run (Reinholz kick), 07:03

NDSU_Patterson 52 run (Reinholz kick), 00:24

Third Quarter

NDSU_Williams 3 run (Cardinal kick), 10:58

NDSU_Bussey 23 pass from Miller (Cardinal kick), 01:57

Fourth Quarter

NDSU_Payton 37 run (Cardinal kick), 05:34

VALP NDSU First downs 15 22 Rushes-yards 41-73 43-458 Passing 112 125 Comp-Att-Int 14-23-1 5-6-0 Return Yards 196 66 Punts-Avg. 7-43.1 1-39.0 Fumbles-Lost 2-2 0-0 Penalty-Yards 4-22 5-45 Time of Possession 35:03 24:57

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Valparaiso, Be. Nimz 5-20, Be. Niesner 1-17, Ja. Clarke 9-16, Da. Lane 2-13, Ro. Washington 15-9, Ga. Lawson 2-7, Jo. Bingham 1-2, Je. Jackson 1-0, Ma. Kaplan 5-(minus 11). N. Dakota St., Qu. Patterson II 4-94, Ja. Bussey 5-82, Ta. Williams 8-72, Hu. Luepke 4-55, Co. Payton 3-48, TK. Marshall 8-39, Br. Henderson 1-28, Na. Goldade 3-16, Do. Gonnella 3-11, Mi. Kartes 2-7, Ko. Johnson 2-6.

PASSING_Valparaiso, Be. Nimz 9-14-0-63, Ma. Kaplan 4-5-0-38, Je. Jackson 1-4-1-11. N. Dakota St., Qu. Patterson II 4-5-0-102, Ca. Miller 1-1-0-23.

RECEIVING_Valparaiso, Jo. Bingham 4-34, Ro. Washington 4-21, Br. Contreras 1-17, Co. Hebbeler 2-12, Di. Del Castillo 1-11, Ty. Ragle 1-11, Ol. Reese 1-6. N. Dakota St., Ch. Watson 2-83, Ja. Bussey 1-23, Hu. Luepke 1-10, Ph. Sproles 1-9.