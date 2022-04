Minnesota 8, Boston 4

E_Hernández (1). DP_Minnesota 1, Boston 1. LOB_Minnesota 9, Boston 3. 2B_Buxton (3), Arraez (1), Polanco (2), Bradley Jr. (3), Hernández (4). HR_Sanó (1), Verdugo (2), Devers (2). SB_Kepler (1), Sanó (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Ryan W,1-1 6 5 1 1 0 7 Duran 2 3 3 3 0 4 Pagán 1 0 0 0 0 2

Boston Pivetta L,0-2 2 5 4 4 2 2 Valdez 2 0 0 0 1 4 Sawamura 2 2 2 2 2 1 Brasier 1 0 0 0 0 3 Davis 1 0 0 0 1 3 Barnes 1 1 2 2 2 0

HBP_Valdez (Kepler), Barnes (Sánchez).

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chad Whitson; Third, Adam Hamari.

T_3:33. A_36,266 (37,755).