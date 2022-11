First Period_None. Penalties_Jost, MIN (Tripping), 6:19; Beaulieu, ANA (Roughing), 19:22.

Second Period_1, Anaheim, Regenda 1 (Kulikov, Vatrano), 13:24. 2, Minnesota, Kaprizov 9 (Addison, Boldy), 16:37 (pp). Penalties_Kulikov, ANA (Hooking), 1:20; Beaulieu, ANA (Fighting), 4:12; Dewar, MIN (Fighting), 4:12; Dumba, MIN (Tripping), 6:58; Jones, ANA (Roughing), 10:07; Boldy, MIN (Roughing), 10:07; Minnesota bench, served by Zuccarello (Roughing), 10:07; Jones, ANA (Hooking), 16:24.

Third Period_3, Minnesota, Dumba 1 (Dewar, Shaw), 1:41. 4, Minnesota, Kaprizov 10 (Zuccarello, Eriksson Ek), 3:23 (pp). 5, Minnesota, Cramarossa 1 (Jost), 11:42. Penalties_Klingberg, ANA (Hooking), 2:22; Benoit, ANA (Holding), 3:01; Klingberg, ANA (Delay of Game), 4:56; Strome, ANA (Tripping), 14:20; Dumba, MIN (Roughing), 14:20; Shaw, MIN (Roughing), 18:59; Comtois, ANA (Roughing), 18:59; Middleton, MIN (Roughing), 18:59; Dewar, MIN (Roughing), 18:59; Minnesota bench, served by Kaprizov (Roughing), 18:59.

Shots on Goal_Minnesota 15-8-16_39. Anaheim 12-13-7_32.

Power-play opportunities_Minnesota 2 of 6; Anaheim 0 of 4.

Goalies_Minnesota, Gustavsson 0-3-0 (32 shots-31 saves). Anaheim, Gibson 2-7-1 (39-35).

A_0 (17,174). T_2:30.

Referees_Trevor Hanson, Steve Kozari. Linesmen_Brandon Gawryletz, Tommy Hughes.