Minnesota 3, Seattle 2

E_Sánchez (2). DP_Minnesota 1, Seattle 0. LOB_Minnesota 10, Seattle 8. 2B_Sánchez (15), Raleigh (3). HR_Buxton (18), Trammell (2). SB_Moore (6).

IP H R ER BB SO

Minnesota Archer 4 4 1 0 2 3 Thielbar W,2-0 1 0 0 0 0 2 Jax H,7 1 0 0 0 0 1 Cotton H,2 2-3 1 1 1 1 1 Smith H,11 1-3 0 0 0 0 0 Duran H,8 1 1 0 0 0 2 Pagán S,9-12 1 0 0 0 1 2

Seattle Flexen L,2-8 5 7 2 2 2 5 Murfee 1 0 0 0 0 1 Romo 1-3 1 1 1 1 0 Borucki 2-3 1 0 0 0 1 Muñoz 1 0 0 0 0 2 Festa 1 0 0 0 1 2

WP_Flexen.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Dan Merzel; Second, Adrian Johnson; Third, Angel Hernandez.

T_3:10. A_12,749 (47,929).